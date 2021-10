Diego Carlos y el juego ofensivo: el dedo en la llaga

La primera derrota del Sevilla esta temporada, producida en Granada antes del parón, acentuó el siempre latente debate sobre el juego del equipo, sobre todo en su faceta ofensiva. En el tercer año de Julen Lopetegui, es lógico que se acrecienten las críticas por el estilo de juego, ya tan trillado e innegociable. Pero todo equipo tiene una evolución y el aficionado también ve que hay mimbres para pedir una mejor lectura del juego ofensivo sobre todo. Porque el Sevilla, eso sí lo conserva siempre, continúa siendo el equipo menos goleado de la Liga.

Para dar luz en este debate, el de los problemas con el gol, el de los partidos ganados por la mínima, Diego Carlos puso su granito de arena. Y el central lo tiene claro: el Sevilla tiene "una de las mejores defensas de la Liga", con un triángulo consolidado formado por Koundé, Fernando y él mismo. Y eso es una garantía que debe propiciar que el equipo suelte amarras en ataque y no tarde tanto en hincarle el diente al rival de turno.

En una amplia entrevista a los medios del club en la que contestó preguntas de aficionados, Diego Carlos habló con rotundidad de este asunto. ¿Qué cualidades debe mejorar el Sevilla? Cogió el toro por los cuernos. "Estamos bien... En el último partido tuvimos mala suerte. Yo tuve una oportunidad clara para marcar el empate, después tuvimos cinco o seis oportunidades y no metimos. Nos queda un poquito de calidad en el último tercio para marcar. Estamos sufriendo muy poco y tenemos que marcar más goles. Y no estoy criticando a ningún delantero. Todos en el equipo tenemos que hacerlo mejor para que la bola llegue más redondita a los delanteros y a los mediocampistas, comenzar bien desde atrás para tener oportunidades claras", dijo sin tapujos.

Eso sí, el brasileño rápidamente matizó sus palabras y recordó que no depende de él. "Esto es una decisión que tiene que tomar el míster, no voy yo a dar esta clave. El míster ya está trabajando en eso. Tenemos este tiempo para recuperar y cuando vuelvan todos los jugadores y estemos todos juntos tendremos una charla para especificar todos estos detalles", añadió sobre el parón y el regreso paulatino de los internacionales.

Ese dedo en la llaga se fundamenta también en la convicción interna de una realidad inapelable. Es muy difícil hacerle un gol al Sevilla, uno de los equipos menos goleados de Europa, gracias al núcleo duro del sistema defensivo, su triángulo de seguridad. "Koundé, Fernando y yo nos entendemos muy bien dentro del campo y estamos cada vez mejor. Creo que somos una de las mejores defensas de la Liga empatados con el Villarreal, pero siempre tenemos que mejorar porque no somos perfectos y estamos dispuestos y tenemos la humildad de mejorar por el club y por nosotros".

Además, Diego Carlos dio otras claves de las distintas cualidades de los tres integrantes de este triángulo de seguridad. "Ya conozco muy bien a Koundé y sé lo que va a hacer dentro del campo, principalmente cuando tiene el balón. Y de Fernando también conozco sus características y sé cuándo le gusta defender o atacar. Entonces, tengo que estar pendiente siempre de cuándo hacer la cobertura o esperar un error o una falla, tanto ellos de mí como yo de ellos. Lo principal de nosotros es defender para después atacar. Si defendemos así, los otros equipos van a sufrir mucho para marcar", dijo el central de Barra Bonita.

Es más, abundó sobre las distintas características ofensivas de los tres. "Koundé es diestro y es más ofensivo para salir por la derecha. Es muy completo, tiene velocidad, buen juego aéreo, buen juego con el pie y va muy bien también de lateral. Yo he jugado mucho en el lado izquierdo, no tengo tanta ofensividad ni avanzo tanto. Y creo que Koundé no tiene tanto la lectura de defender. La comunicacion que tengo con Fernando es que sabemos que le gusta salir más y estamos pendientes de sus espaldas, o nosotros de Fernando para hacer su cobertura".

Tranquilidad tras la crispación en Granada

También tocó el asunto de esa crispación que se vio sobre el césped, las tanganas y la agria discusión entre Acuña y Óscar. "Seguimos con las mismas ganas, con los mismos ánimos. Son cosas del fútbol que pasan en todos los equipos. Eso es pasado. No queremos perder ningún partido, nos ha dolido mucho. Y vamos a seguir con las mismas ganas. Puedo dar la certeza de que no tenemos peleas en el vestuario, y no va a pasar más, son cosas del momento, de nerviosismo, porque no nos salieron bien las cosas. Ya estamos todos más tranquilos, ya tenemos el foco en que tenemos que competir de aquí a nada otra vez", aseguró.

Y otro asunto que no podía pasar de soslayo fue su expulsión. Otro aspecto a mejorar, ya en lo particular. Una cosa más que tengo que mejorar, para que no se complique el equipo. Muchas veces aprovechan una acción mía para complicarme. No tengo miedo de ir al choque dentro del área, a veces hago penalti, pero lo más importante es que los números están ahí. He conquistado cosas importantes, clasificaciones muy importantes. En tres años que llevo aquí hemos tenido la tercera mejor defensa en todo este tiempo", recordó.

¿Y tiene miedo de que le cuelguen el cartel de agresivo? "La verdad es que no lo sé. Si soy agresivo, soy agresivo de más, si no lo soy, parece que lo soy. A veces una jugada que parece muy agresiva no lo es, los delanteros son fuertes, y creo que muchas veces quieren ganar ventaja por gritar más fuerte o por cómo se caen. Me gusta mucho el VAR, porque se pueden analizar bien las jugadas. Sin el VAR, en muchas acciones creo que la gente me mataría, si toda la gente que toco se tira… yo no me puedo tirar porque soy el último hombre y detrás de mí está Bono", explicó Diego Carlos, que cumplió su partido centésimo en el Sevilla. "Los 100 partidos son importantes y gratificantes, pero me quedo con la historia vivida dentro del club y no con ese último partido en el que alcanzaba la cifra". La duda ahora es en cuánto aumentará esa cifra: "Siempre pienso en el Sevilla. Mi foco principal está aquí".