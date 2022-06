La difícil puja del Barcelona por Koundé

El constante goteo de noticias, informaciones, incidencias o rumores sobre Koundé está llenando el por ahora árido panorama del mercado. Al día siguiente de su operación en Burdeos, resuelta con éxito para corregir unas molestias en el anillo inguinal, la prensa afín al Barcelona desató todo su arsenal para engatusar al central francés. A toda plana, en la portada del Mundo Deportivo, salía una foto del internacional galo, quien presuntamente, a tenor de esta información, habría girado de pronto en su deseo de recalar en la Premier League, después del intento fallido del Chelsea, club con el que apalabró cinco temporadas una vez llegue a un acuerdo de traspaso con el Sevilla. Ya es el Barcelona su única prioridad. ¿Seguro?

No parece que sea así para ir a un club que hoy mismo tiene una asamblea para buscar soluciones a su agujero inmediato de 150 millones de euros: incluso la cesión del 25% de los derechos televisivos y el 50% de las tiendas oficiales propondrá Joan Laporta a sus socios...

En estas condiciones, lo que algunos aplaudirían como una buena nueva por lo que podría significar de puja por Koundé, en realidad no es más que marear la perdiz. Y no debe obviarse que, según el recientísimo informe anual de CIES Football Observatory, el central francés del Sevilla es el sexto más caro de Europa en las estimaciones de mercado de esta web especializada en el mismo.

En el Sevilla son conscientes de que no hay efectivo en Barcelona no ya para llegar a la cifra por la que el comité ejecutivo del club daría luz verde a su salida, más de 60 millones de euros, sino para pagar el sueldo de Koundé, quien desde luego debería renunciar al gran contrato que le ofrecen en Stamford Bridge. El joven internacional francés, por tanto, es tentado por los cantos de sirena azulgranas, aunque en realidad la situación de las arcas en el Camp Nou dan miedo, hasta el punto de que el vicepresidente económico azulgrana, Eduard Romeu, que recientemente estuvo en Nervión por el homenaje a Unzué, hace cábalas para rebajar los sueldos de la plantilla en ¡160 millones de euros! Porque el agujero es tremendo, con unos fondos negativos de 500 millones de euros.

La información de este periódico afín al Barcelona reconoce la carestía económica del club, y desliza que la intención sería rebajar de esos 60 millones de euros que pediría el Sevilla un buen pellizco con algún descarte de Xavi. Y mencionan al lateral derecho Sergiño Dest o al extremo derecho Trincao, cuando ninguno de los dos está entre las prioridades de Monchi, ni es la banda derecha la que está más necesitadas, sobre todo en ataque: Suso, Lamela, Ocampos y Tecatito la tienen como su posición natural y la idea sería aligerarla, no lo contrario.

Además, por activa y por pasiva, desde el club de Nervión no dejan de transmitir que sólo saldrá Koundé por una oferta verdaderamente interesante... para poder acometer la remodelación que Monchi debe llevar a cabo. Además, fue lo pactado con Julen Lopetegui en el famoso almuerzo y el director deportivo no puede echarse atrás con esa política. Es decir, no puede enjugar el precio de Koundé, con el que cuenta para empezar a moverse en el mercado, con ofrecimientos de futbolistas y perfiles que no son necesarios.

Resulta que por ahora tampoco hay movimientos por parte del Chelsea, que sí podría verse espoleado a dar algún paso en firme por ese ruido informativo que llega desde Barcelona, donde incluso hacen cábalas para intentar encajar el que sería sueldo de Koundé en una nómina que el club azulgrana está obligado a reducir, en primer lugar deshaciéndose de los descartes y ahí es el mercado, más que el deseo de cualquier club, el que dicta sus leyes. Por ahora, como le pasa al Sevilla, el Barcelona tiene excedente de cupo en su plantilla y no hay movimientos de salida.

No parece que ante esta realidad, la de la precariedad económica azulgrana, pueda instigarse una puja para alzar el precio de Koundé. El Chelsea ofreció en septiembre 50 millones de euros por el central y no va a subir 20 millones así de sopetón apenas unos meses después... En fin, que el ruido desde Barcelona continúa, pero es un ruido hasta molesto.