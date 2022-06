El Barcelona espera convencer a Koundé... y al Sevilla

El culebrón de Jules Koundé tiene un nuevo capítulo con la fuerte irrupción del Barcelona, a tenor de lo que publica Mundo Deportivo. El Sevilla sigue aguardando la oferta en firme que llegue por el futbolista. Por ahora no hay nada, ni del Chelsea, ni del Barcelona, ni de ningún otro club potente. Pero ese giro puede condicionarlo todo.

El diario deportivo barcelonés saca en su portada a toda plana una gran foto del central sevillista y el titular "Primero Barça". En la información se asegura que es prioritario para Xavi y que el futbolista está encantado con la opción. En el Sevilla, en cambio, no saben por ahora mucho del asunto. No hay oferta por el jugador que cuya venta va a condicionar la remodelación de la plantilla.

La opción del Barcelona lleva implícita una serie de condiciones económicas que podrían no convenir al Sevilla. Por ejemplo, que ofrecerían a Sergiño Dest, lateral derecho, o a Trincao, segundo delantero, para rebajar el precio de Koundé. "Con el Barça como la opción número uno en la cabeza de Jules Koundé, el Sevilla y el club azulgrana están obligados a entenderse. Por ahora, el FC Barcelona está muy limitado por su situación económica y obviamente no está en disposición de competir ni con el Chelsea ni con el Newcastle en cuanto a dinero se refiere", asegura la información.

Y ahí es donde no le encajarían las cuentas al Sevilla, que no tiene entre sus prioridades un lateral derecho ni un atacante del perfil del portugués, que se desenvuelve en la mediapunta o como extremo derecho. De hecho, en su cesión en el Wolverhampton ha jugado casi todos sus partidos (28 de Premier, dos goles; 30 en total, tres goles) como extremo derecho. Y ahí tiene Lopetegui a Suso, Lamela, Ocampos si no sale... hasta Tecatito.

Sin embargo, el diario catalán ha sacado toda su artillería sobre el asunto Koundé: "Objetivo vital para Xavi, el presidente Laporta lleva directamente la operación y Barça y Sevilla buscan la fórmula para encajar el traspaso".

En realidad, no hay oferta. Ni negociación abierta, aunque esto no quiere decir que el agente del futbolista sí esté dando un giro y estudiando la posibilidad después de que el futbolista ya pactara con el Chelsea un acuerdo por cinco temporadas.

La información deja algunas dudas, porque por ejemplo habla de que Chelsea y Newcastle estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de Koundé. Lo cierto es que el club de Stamford Bridge se quedó muy lejos de la misma (80 millones de euros) cuando envió su oferta formal al final del verano pasado: 50 millones de euros.

Además, sería difícil encajar un alto salario para Koundé en el Barcelona, dado que la directiva de Joan Laporta anda haciendo cuentas para rebajar en 160 millones de euros nada menos los sueldos de la primera plantilla. Y todavía tienen esperanzas inclusos en poder renovar a Dembélé.

La maquinaria mediática azulgrana se ha puesto en marcha, eso es obvio. Pero de ahí a que haya una oferta formal por Koundé o que este termine firmando por el Barcelona hay un largo trecho de difícil recorrido. Que podría darse, sí, pero no en las condiciones que se deslizan desde la Ciudad Condal en estos momentos.