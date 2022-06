De Koundé a Badiashile, los caminos trazados de Monchi

El Sevilla está obligado a retomar la senda de su modelo de vender para crecer. El caso de Koundé es el paradigma. Monchi lo fichó por más de 20 millones de euros, que podrían llegar a 25 por pluses de rendimiento, y ahora se agarra a su trazado gran traspaso como su banderín de enganche para realizar la gran remodelación de la plantilla. Después de dos años manteniendo a los pilares de 2019, todo parece encaminado a que Koundé, que ya tenía apalabrado un acuerdo con el Chelsea, acabe esta vez sí en Londres. Y no parece que una simple operación para corregir unas molestias en el anillo inguinal vayan a dar al traste con todo.

Entretanto, poco después de que el club de Nervión tranquilizase informando de la operación programada para ayer, realizada con éxito en un tendón de la corva izquierda según informaron medios galos, desde la misma Francia aparecía un nuevo Koundé en el horizonte sevillista: Benoit Badiashile.

El joven central del Mónaco aparece como ese futbolista joven, de talento, de gran proyección y más que posible revalorización al alza que rastrea Monchi en el mercado. Es más, Radio Montecarlo incluso se atrevió a asegurar ayer que la negociación está abierta a una inminente primera oferta formal por parte del club blanquirrojo.

El problema es que el Mónaco acaba de traspasar por un dineral a su otro gran futbolista joven y de talento al Real Madrid, que tiene que desembolsar 100 millones de euros para hacerse con el medio centro que presentó ayer ante los medios de comunicación, tras su firma hasta 2028 con el club merengue. Es decir, que el club del Principado tiene bastante fuerza para esperar una puja por su central Badiashile, un futbolista de 21 años, nacido en Limoges (26-03-2001), con contrato en vigor con el club del Principado hasta 2024.

Central espigado, de 1,94 metros, con buen juego aéreo, de fisonomía fibrosa, ágil y longilínea y buen juego con los pies, la Juventus también puede estar tras sus pasos. Su valor en el mercado es muy elevado, porque es una de las perlas de la feraz cantera gala. De hecho, en algunos medios especializados, como Transfermarkt tasan al futbolista en 30 millones de euros, mientras que otro medio de prestigio como CIES Football Observatory no baja mucho de ahí y sitúa su valor de mercado en una horquilla de entre 20 y 30 millones... Es decir, el actual capitán de la selección sub 21 no es un futbolista barato y sí sería una gran apuesta, como la que en su día hizo Monchi por Koundé.

En cuanto al central del Sevilla, Deschamps encendió las alarmas al afirmar tras su última participación con Francia en la Liga de Naciones que este mismo martes debía ser operado para subsanar el problema muscular que venía arrastrando durante toda la segunda vuelta.

Tras el revuelo, porque es posible que el Sevilla no esperase que el seleccionador de Francia levantase la liebre estando el Chelsea atento a todos los movimientos de Koundé antes de realizar una primera oferta, el club de Nervión publicó en una escueta nota que la operación, como era de esperar por la inmediatez de la misma tras su último partido con la selección, estaba programada. Y no sólo eso, sino que estaría en perfecto estado para iniciar la temporada si nada se torcía. Las molestias eran en el anillo inguinal y el isquiotibial izquierdo y mostró su compromiso forzando con el Sevilla, sin parar de jugar, y también con la selección. Ayer ya se operó.

Pero lo de Koundé parece estar bien controlado, porque según fuentes consultadas sólo serían tres semanas de baja. ¿Y alguien cree que el Chelsea, en constante contacto con su agente, no estaría al tanto de la misma? ¿O que a Monchi se le iba escapar una operación de esa envergadura por una pequeña lesión y una intervención rutinaria? El camino parece bien trazado. Una operación de más 60 millones de euros no es cualquier cosa y todas las partes habrán atado sus cabos. Otra cosa es que el Mónaco ceda por Badiashile...