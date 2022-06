Oficial: Koundé se operará de forma programada; se estiman tres semanas de baja

L'Equipe encendió las alarmas al publicar una noticia en la que se preguntaba cuánto tiempo estaría de baja Koundé, con vistas a su posible participación en el Mundial de Catar.

Incluso Deschamps avivó algo la incertidumbre al hablar de "un problema que arrastraba de hace meses", sin aclarar exactamente el alcance de la lesión ni la zona de la misma, cuando desveló tras el partido ante Croacia que Koundé sería operado este martes.

Evidentemente, pese a lo inquietante de la noticia para la planificación del Sevilla, que cuenta con el suculento ingreso del traspaso de Koundé para acometer la remodelación de su plantilla, el hecho de que estuviera ya prevista ilustra sobre que todo parece estar bajo control.

Didier Deschamps explicó tras el partido en Saint-Denis que el central sevillista, que ya tiene apalabrado un acuerdo con el Chelsea, por cinco temporadas, lleva arrastrando problemas musculares en la segunda parte de la temporada. Aun así, ha seguido jugando tanto en el Sevilla como en la selección.

La inmediatez de la operación justo después del último partido de Francia en la Liga de Naciones ya indicaba que la misma era programada, para aprovechar el receso de la competición y que Koundé pueda estar a punto ya en agosto.

Koundé ha estado jugando en la segunda vuelta forzando ante el cúmulo de bajas del Sevilla. Y lo de la Liga de Naciones, evidentemente, no ha ayudado a que tuviera el necesario descanso.

El central sufrió una sobrecarga en la primera jornada de la Liga de Naciones, Deschamps no lo alineó en la segunda ni la tercera, y reapareció, como lateral en una defensa de cuatro, ante Croacia. Pavard lo relevó tras el descanso, para buscar más profundidad tras el 0-1 de Modric, que fue definitivo. Francia terminó como colista esta primera fase y no estará en la fase final de la Liga de Naciones y luchará por no descender.