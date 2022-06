Castro: "Koundé se venderá sólo si llega la oferta necesaria"

Mientras desde Barcelona no cesa el ruido mediático sobre el deseo de Xavi de convencer a Koundé y las extrañas combinaciones económicas que habría que hacer para que fuera traspasado al Camp Nou, donde las arcas están vacías, José Castro fue rotundo sobre su salida este verano. Sólo saldrá si llega una oferta que convenza en el Sevilla.

El presidente del Sevilla, en declaraciones a una tertulia con los lectores de ABC, quiso tranquilizar también sobre la operación a la que se sometió este martes Koundé. "No hay que preocuparse ni alarmarse. Él ha venido soportado algunos dolores durante la temporada y no nos preocupa, porque una semana después de que empiecen los compañeros, él ya estará apto", aseguró.

Lógicamente, el esperado gran traspaso de Koundé fue un asunto estelar. "Es algo que ustedes lo dicen, es posible, pero no sabemos si se venderá o no. Ya ocurrió el año pasado y sólo se venderá si la oferta es la que el club estima necesaria o suficiente para que pueda salir, como hemos hecho siempre. La política es clara, la hemos hecho durante muchos años, aunque en los dos últimos hicimos un esfuerzo rechazando ofertas importantes. La realidad es que es jugador nuestro y sólo podemos esperar a que se ponga bien y que la primera semana de julio esté en Sevilla".

Volver a la gloria con Lopetegui

Otro asunto de interés fue el de Julen Lopetegui, quien se reunió la semana pasada con Monchi para consensuar el nuevo proyecto, confirmando así su continuidad: "Yo ya no sé cómo decirlo. Terminó la temporada y la opinión pública hablaba de Lopetegui. Tiene dos años más, ha cumplido los objetivos en las tres temporadas. No le hicimos dos años más por casualidad, sino porque entendimos que era un entrenador para el futuro, que no me canso de decir que es un líder en el vestuario y el idóneo para regir nuestros destinos deportivos en las próximas temporadas. No es casualidad ese aumento del contrato (la renovación en enero de 2021) y no se cambia de parecer al momento".

La visita a la India

Y también habló de lo que ha supuesto la visita a la India de la delegación sevillista que encabezó la semana pasada: "Venimos de la India y allí te hablan del Sevilla. Hemos conseguido un nombre a base de trabajo, sacrificio, esfuerzo y triunfo. Suena el Sevilla y la ciudad de Sevilla. Nuestros mercados estratégicos son México, Estados Unidos, China e India. En India hay 1.380 millones de habitantes, a 100 les interesa el fútbol y a 40 millones, LaLiga. Es un nicho importante para nuestra internacionalización, estar allí, que se nos conozca y vendamos nuestra marca y vean nuestros partidos. Todo eso sumará en ingresos por repartos de televisión. El acuerdo con CVC incluye la internacionalización y tenemos que seguir en eso. La visita ha sido fructífera y puede que no se vea inmediato, pero a medio plazo ha sido muy productiva. Hemos tenido varios actos con LaLiga y ellos han visto la importancia del Sevilla FC allí por los muchos medios desplazados y las miles de entrevistas que hemos hecho".