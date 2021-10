El Granada-Sevilla de Liga, en directo: once inicial con Acuña

Ya hay once inicial del Sevilla, que forma con Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Suso, Lamela y Rafa Mir.

Acuña finalmente forma en el lateral izquierdo, pese al golpe que sufrió en Wolfsburgo, y Montiel formará por segunda vez como lateral derecho titular en la Liga, tras su estreno ante el Valencia. Es baja por sanción Delaney tras su expulsión ante el Espanyol.

El Granada también tiene ya once titular, tal y como ha anunciado en su cuenta de Twitter el club nazarí. Es baja el ex sevillista Yan Eteki, mientras que Domingos Duarte no está entre los elegidos después de sus problemas físicos ante el Celta, cuando también fue sustituido el meta Maximiano, que sí está en el once.

El once del Granada es el formado por Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Abram, Carlos Neva; Gonalons, Ángel Milla, Montoro; Rochina, Soro y Luis Suárez.

La previa

El Sevilla visita al Granada en su estadio de Los Cármenes, que estará rozando el lleno en la primera jornada en la que se pueden atestar los estadios al 100%. Como novedad, habrá presencia de aficionados sevillistas visitantes, por primera vez en la Liga desde que ésta se suspendió en marzo de 2020 por la pandemia del Covid-19.

Lopetegui no puede contar por lesión con En-Nesyri pero sí con Acuña, ya que éste el golpe en el tobillo en la visita al Wolfsburgo no fue a mayores. El delantero, en cambio, se lastimó muscularmente en el encuentro liguero anterior frente al Espanyol y estará un periodo sin determinar de baja.

El Granada busca su primer triunfo, aunque Robert Moreno está confiado en que la unión y la motivación del vestuario ante la visita de un grande como el Sevilla, al que igualó con Atlético de Madrid y Real Madrid, les dé la primera alegría de la temporada.

El partido lo dirigirá Alberola Rojas. El manchego estará ayudado en el VAR por el valenciano Mateu Lahoz.