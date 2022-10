Borussia Dortmund - Sevilla: horario y dónde ver el partido de Champions por TV

El Sevilla FC emprendió el lunes 10 su rumbo hacia la ciudad alemana de Dortmund para medirse contra el Borussia Dortmund en la Champions League.

Los equipos se enfrentarán el martes 11 a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park, el también conocido como Westfalenstadion, con el objetivo de seguir acumulando puntos para obtener una de las plazas disponibles en la siguiente ronda de la competición europea.

Este objetivo se presenta a día de hoy complicado para el equipo sevillista, puesto que por ahora solo cuenta con un punto (el obtenido con el empate ante el colista Copenhague) en esta fase de grupos.

Dónde ver en TV el Dortmund - Sevilla FC

Desde España el encuentro podrá verse únicamente a través de Movistar Plus, donde será emitido desde su canal Movistar Liga de Campeones (que los abonados a la plataforma pueden encontrar en el dial 50).

El estreno de Sampaoli en Europa

Tras la destitución el pasado 6 de octubre de Julen Lopetegui como técnico del Sevilla, después de la derrota 1-4 en su primer encuentro contra el Dortmund, se confirmó el regreso del argentino Jorge Sampaoli para tomar su relevo. Y ahora, el Sevilla llega a Alemania con nuevo entrenador, pero limitadas oportunidades de acceder a cuartos de final.

El partido contra el Borussia Dortmund será el segundo encuentro de Sampaoli al frente del equipo en esta nueva etapa, ya dirigió al Sevilla entre 2016 y 2017, y su debut en la Champions League. Sampaoli ya tuvo su estreno en Liga con un empate ante el Athletic (1-1), partido en el que marcó Óliver Torres, quien no está convocado ante el Borussia Dortmund por no estar inscrito en la competición europea. Además, de que el Sevilla no puede contar con su máximo goleador de esta temporada, el equipo tiene también que hacer frente a las bajas de Fernando, Rekik y Tecatito Corona.

Los 23 jugadores convocados por el Sevilla para buscar la victoria Signal Iduna Park son los siguientes: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, José Ángel, Nianzou, Kike Salas, Marcao, Acuña, Alex Telles, Gudelj, Rakitic, Delaney, Joan Jordán, Papu Gómez, Isco, Suso, Januzaj, Lamela, En-Nesyri, Rafa Mir y Dolberg.