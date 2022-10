El Sevilla viaja a Dortmund con 23 jugadores entre los que no está Fernando

El Sevilla FC viaja este lunes rumbo a Alemania, donde este martes apura sus opciones de entrar en los octavos de final de la UEFA Champions League en un duro encuentro ante el Borussia Dortmund que supondrá el segundo partido con Jorge Sampaoli al frente y el estreno del técnico argentino en competición europea.

La expedición sevillista, compuesta por 23 futbolistas, pisará la región de Westfalia sobre las 13:00, hora prevista para la llegada.

Sampaoli ha citado a un grupo de futbolistas entre los que no están Fernando, que aún no está apto, ni Óliver Torres, el máximo goleador del Sevilla en la Liga con tres tantos que no está inscrito en la Champions. Sí sigue Marcao entre los elegidos después de su debut.

Los que han viajado son Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, José Ángel, Nianzou, Kike Salas, Marcao, Acuña, Alex Telles, Gudelj, Rakitic, Delaney, Joan Jordán, Papu Gómez, Isco, Suso, Januzaj, Lamela, En-Nesyri, Rafa Mir y Dolberg.

El equipo sevillista busca en el imponente Sígnal Iduna Park la primera alegría desde el cambio de entrenador después del empate cosechado ante el Athletic en el estreno de Sampaoli el pasado sábado en la Liga (1-1).