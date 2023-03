Dura autocrítica de Bono: "Acabas atacando y defendiendo con anarquía"

Bono también valoró en los medios del club la derrota. Y lo hizo con duras palabras, pues dejó ver que los jugadores no tienen nada claro cómo jugar, lo que deja en mal lugar a Jorge Sampaoli.

"La cara de hoy no fue buena y al final se demostró con el resultado", comenzó diciendo ante SFC Radio. "Tenemos que encontrar una forma de afrontar y jugar los partidos, y agarrarnos a eso. Y no entrar en la confusión, porque cuando entramos en la confusión no sabes cómo jugar y dependes de la suerte. Y acabas atacando y defendiendo con anarquía. Y eso es de los jugadores, entenderlo y saber qué hay que hacer".

El meta marroquí, que también participó con su pase arriesgado a Joan Jordán en la consecución del 1-0, siguió en esa línea de autocrítica: "Cada rival cambia, pero veníamos con varios partidos, así, sin tener muy claro lo que hay que hacer y eso en un club como el Sevilla a nivel emocional cuesta y todo se pone más difícil. Los jugadores nos tenemos que juntar y encontrarnos y establecer formas que nos permitan ser competitivos, ser mejores y a partir de ahí ganar y tener resultados, si no, dependeremos de la suerte o una genialidad de un futbolista".

Bono habló de lo emocional, como factor negativo. "En un club como el Sevilla cuando las cosas se ponen mal se da un estado emocional negativo de los jugadores. No podemos pensar en decir, 'vamos, que tenemos que salir de ahí', o 'vamos a meternos arriba'. Tenemos que encontrar una línea de juego sin mirar eso, y focalizarse en ser mejor cada día, para el equipo. Si entramos en cosas negativas, vamos a ir a peor. Ganaremos algún partido, perderemos otro... No es la forma".