Lopetegui: "Los jugadores no son máquinas"

Julen Lopetegui ha insistido mucho en mirar solamente al Elche, ante las preguntas recurrentes de los periodistas en volver al partido del Camp Nou, sus consecuencias y sus polémicas. "Yo entiendo que os interese hablar de esas cosas, pero a mí lo que me interesa es hablar del próximo partido, que es realmente exigente", dijo ya algo molesto ante la insistencia. "Es historia ya y no vamos a comentar ni un ápice de lo que ha sucedido. Se lo pedimos a los jugadores y así lo tenemos que hacer, porque el partido de mañana nos va a exigir el cien por cien de nuestra energía y de nuestra concentración. Es un partido difícil y duro, de los que uno pone en rojo en el calendario, y tenemos que centrarnos en él con todos nuestros recursos".

El entrenador sevillista tuvo que estar sacando la mano izquierda ante su intención de centrar el foco en el partido del Martínez Valero. "Vosotros tenéis otros objetivos y yo los respeto, pero el mío es recuperar bien a los jugadores y gestionar el próximo partido".

Por ello, uno de sus extractos más prolijos fue en el análisis del Elche desde que Fran Escribá tomara sus riendas el pasado 14 de febrero. "Está muy mejorado con la llegada de Fran, creo que es un equipo diferente en su propuesta, en sus respuestas, tanto con balón como sin balón, en su dibujo. Tenemos que estar más ajustado a las realidades que ese equipo muestra, es un equipo ordenado y fuerte, con posibilidades de hacerte daño y con jugadores muy importantes. Las sensaciones de estos tres partidos son muy positivas. Han estado toda la semana preparando el partido y nosotros tenemos que adaptarnos y tratar de dar respuesta a todo eso que he dicho antes del Elche".

Dortmund y derbi al margen: "No pensamos en el que viene después, sino en el siguiente. Sabemos de dónde venimos y cuál es el estado físico de muchos jugadores. Tenemos que tratar de rendir al máximo nivel y eso es lo que nos va a condicionar en la toma de decisiones. Es la punta del iceberg de muchas cosas que hay detrás que las conocemos nosotros y que tratamos de gestionar, porque los jugadores no son máquinas, y desde ahí tratamos de tomar las decisiones".

Críticas a la infidelidad al estilo: "No estamos pendientes de las críticas. Nosotros nos dedicamos a entrenar y estamos al margen de esa otra parte del fútbol de la que ustedes sí estáis. Las circunstancias son las que suceden. Pero eso ya es historia. No soy nadie para contestar críticas ni nada. Tenemos que estar para gestionar y buscar soluciones. El año pasado el Mirandés y seguimos para delante y este año nos ha eliminado el Barcelona en el último minuto y seguimos para delante".

Mensaje a la afición: "Que vamos a centrarnos en las competiciones en las que estamos. Ahora toca la Liga y queda el tramo más importante y definitivo de la Liga y todavía tenemos que ser capaces de competir, como se compite en esta competición de la regularidad, centrándonos en los tres puntos que tenemos por delante. El año pasado en esta fase de la temporada la situación era igual de dura o más. Y nosotros tenemos que seguir buscando los objetivos cuando toquen, que es en mayo".

Estado físico del Sevilla: "El equipo, ya no por los 120 minutos, sino todo lo que llevamos arrastrando desde el 20 de septiembre, jugando cada tres o cuatro días, tiene un cansancio importante. Tenemos que ver quién puede estar mejor para mañana a las cuatro y cuarto poner el equipo más capacitado para la exigencia que nos va a enfrentar el Elche mañana. Tenemos que ser capaces de gestionar sacando lo mejor de cada uno, del equipo y de toda la plantilla. Hay algún jugador lesionado, otros con molestias. Veremos hasta última hora cómo enfocamos el partido".

El estado de Ocampos: "Los penaltis los fallan los que los tiran. Otras veces los mete y esta vez no lo ha metido. Lo importante es levantarse y ante este tipo de situaciones hay que levantarse más fuerte. Y físicamente, ya jugó en Barcelona y está a disposición".

Aleix Vidal y Bono: "Bono tuvo un problema importante en un dedo justo antes del partido de Barcelona y Aleix tuvo una lesión muscular que están valorando ahora mismo y tenemos que ver el alcance que tiene, a ver qué nos cuentan los doctores. Hay otros jugadores con molestias y tenemos que esperar a ver cómo están todos los jugadores para sacar la conclusión y sacar el once que más nos pueda ayudar".

Koundé jugó con molestias: "Hay varios, hay varios jugadores tocados, entre ellos Jules, que tuvo un problema justo antes del partido. Hizo el esfuerzo importante y pudo terminar el partido. Tras una prórroga y esa exigencia, muchos hoy no han podido entrenar. Vamos a esperar cada momento que pase y adaptarnos a las circunstancias, y siempre confiar en los que van a salir y en todos y cada uno de los futbolistas que tenemos. Jugar hasta el límite en tres competiciones tiene consecuencias, y más en nosotros, que venimos de estar cinco días de descanso".

Estado anímico de Lopetegui: "Yo estoy como siempre, cuando ganamos pienso en el siguiente partido y cuando no ganamos, también. No lo conseguimos, lamentablemente de una manera cruel, ya lo comentamos. Seguimos en la Liga y en la competición europea y estamos centrándonos en lo que viene, es lo único que nos ocupa y nos preocupa".

¿Echa de menos al público? "El hecho de que pueda haber gente en los estadios significará que hay una situación social mucho mejor, me gustaría como ciudadano principalmente. Esta nueva normalidad nos ha obligado a reinventarnos, a ser capaces de adaptarnos a una situación que esperemos no vuelva a existir. Los jugadores se convierten en máquinas que juegan cada tres o cuatro días. Y en nuestro caso hemos sido capaces de llegar a una semifinal copera, que hemos sido capaces de estar en las eliminatorias europeas y que estamos luchando en la Liga. La afición puede darte ese plus que falta cuando las fuerzas fallan, pero todos tenemos que adaptarnos a la realidad".

Al margen de la crítica: "No estoy pendiente de las críticas ni de nada. El Barcelona te deja fuera de la final llegando al límite, en el último minuto, teniendo un penalti a favor que fallamos… Eso habla de la grandeza del Sevilla. Y a partir de ahí toca hablar de la Liga".

Ilusión en lugar de revancha: "En el Sevilla siempre hay una convicción de ir al máximo y al límite en cada competición, no por revancha ni nada. Simplemente se trabaja por ilusión. Y ahora tenemos un partido complicado ante un equipo al que le ha dado nueva energía un nuevo entrenador, que hace más dificultoso el partido. Y tenemos que centrarnos en este partido. El resto es mucha paja, y nosotros tenemos que separar el grano de la paja".