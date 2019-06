De Emery a Diego López, el mundo del fútbol, presente en el entierro de Reyes

El mundo del fútbol sigue dando su último adiós a José Antonio Reyes, fallecido junto a su primo en accidente de tráfico el pasado sábado y cuyo funeral se ha celebrado este lunes de este lunes en la iglesia de Santa María en Utrera, adonde también han acudido ex compañeros y amigos, así como representantes de los clubes en los que militó.

El presidente del Sevilla, José Castro, también natural de Utrera, ha encabezado la representación sevillista presente en la iglesia de Santa María, en la que también estaba presente el director general, José María Cruz.

El Espanyol, club que fichó al jugador cuando abandonó el Sevilla en su segunda etapa, también ha estado acompañando a la familia de Reyes. El director deportivo, Francisco Pérez Rufete, junto con el guardameta Diego López, que también militó en el Sevilla, asistieron al sepelio.

El ex entrenador del Sevilla Unai Emery, también presente en la capilla ardiente en el Sánchez-Pizjuán, no ha dejado pasar la ocasión para acercarse igualmente a Utrera, donde también han estado ex compañeros como Vicente Iborra, Albert Luque o Diogo Figueiras. El también utrerano y madridista Dani Ceballos es otro de los que ha acompañado a Reyes en su último adiós.

También históricos del Sevilla como Manolo Cardo, Superpaco, Gallego, Yiyi y Juan Carlos Álvarez han asistido al funeral.