Una amenaza para el invierno

Menos de una semana después de que el Sevilla anunciara que Jesús Navas no volverá a jugar hasta el año próximo tras confirmarse que sufrió una rotura en el recto anterior durante el partido ante el Lille, el club dio a conocer un nuevo contratiempo en forma de lesión que va a suponer otra prueba de fuego para la plantilla justo cuando llegan los partidos fuertes e importantes, duelos clave en la Champions League y encuentros en la Liga ante los grandes, frente al Atlético, ante el Real Madrid y el aplazado ante el Barcelona.

El Sevilla anunció que Youssef En-Nesyri, que ya fue descartado por Lopetegui para el derbi en su rueda de prensa del sábado, ha tenido una recaída de la lesión que sufrió ante el Espanyol y que lo tuvo apartado de los terrenos de juego un mes aproximadamente, una lesión que ahora sí especifica como “una rotura fibrilar” en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

En un comunicado oficial, el club asegura que el delantero marroquí tendrá que estar un tiempo de reposo y que, por ello, pasará unos días de descanso en su país antes de iniciar otra vez su recuperación. Evidentemente, el jugador, que había sido convocado por Marruecos para dos encuentros ante Sudán y Guinea de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, no acudirá a la cita con su selección, en la que sí estarán sus compañeros Yassine Bounou, Bono, y Munir El Haddadi.

El goleador sevillista reapareció unos minutos en el partido de Liga ante Osusuna, dos jornadas antes del anterior parón FIFA, y también jugó el tramo final del choque ante el Lille en el Sánchez-Pizjuán, lo que ha provocado que su musculatura se vuelva a romper.

Aunque el Sevilla no especifica tiempos de recuperación en su comunicado, se estima que su baja puede prolongarse por un periodo largo. Incluso Radio Marca aseguró que podría estar fuera de los terrenos de juego unos tres meses y perderse incluso la Copa de África, que se disputa en enero. Este medio va más allá y deja caer que la dirección deportiva podría incluso plantearse la opción de buscar un sustituto en el mercado, ya que Lopetegui se queda sólo con Rafa Mir y Munir para el puesto de delantero centro cuando a partir de enero el equipo tendrá que sumar a las dos competiciones en las que está ahora el inicio de la Copa del Rey con la llegada del nuevo año.

La baja por larga duración de Jesús Navas va a suponer una prueba para Montiel, que ya en el derbi tuvo su primera piedra de toque, mientras que Rafa Mir, que ya lleva un mes acumulando titularidades desde la lesión de En-Nesyri en el que ha anotado tres goles, tendrá que seguir asumiendo la responsabilidad del gol, con los partidos que Lopetegui pueda darle a Munir. Además, el canterano Iván Navarro también se sumará al menos en las convocatorias mientras esté el marroquí fuera de combate.

La plantilla, desde luego, no está sobrada de efectivos. En competición europea, tanto si sigue en la Champions como si cae a la Europa League como tercero de grupo, tendrá dos futbolistas menos (Navas y En-Nesyri) cuando ya es de sólo 22 jugadores por el exceso de licencias para jugadores no canteranos, razón por la que Gudelj e Idrissi no están inscritos.

Especialmente inquietante es la situación en el centro de la defensa, donde Lopetegui sólo puede disponer de tres jugadores específicos, Koundé, Diego Carlos y Rekik, rezando cada semana para que no coincidan lesiones con sancionados.