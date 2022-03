Lamela: "Que la gente esté ilusionada en mí es bueno, voy a dar lo máximo"

Erik Lamela (Carapachay, 04-03-1992) ha vuelto con la ilusión y experiencia de saber que cada partido cuenta y que el tiempo es oro. Acaba de dejar atrás la segunda lesión más larga de su trayectoria y ahora la primavera se le aparece fulgurante y llena de retos. Su vuelta al equipo ante la Real supuso un respiro, para él y para el Sevilla.

–¿Cómo se encuentra, física y anímicamente?

–Bien, bien. Ya contento por poder jugar otra vez. Ahora un poco a agarrar la forma.

–Se operó el 3 de diciembre, se estimó la baja en cuatro meses y ha vuelto en tres y medio…

–Me incorporé al grupo el primero de marzo y si se podía estar un poco más de tiempo cogiendo la forma era mejor y fue lo que pasó, estaba en los plazos. Trabajé mucho para poder estar bien. Todavía no estoy al cien por cien, pero estoy de una manera progresiva aceptable para jugar y poniéndome cada vez mejor.

–No es su primera lesión larga, ¿verdad?

–Sí, antes me operaron de las dos caderas, en el Tottenham. Nunca había tenido un problema así, fue en una caída en un entrenamiento, caí mal, sentí que se rompió algo. Eso fue el 10 de noviembre. Pasó que intenté hacer un tratamiento conservador para intentar evitar la cirugía, que iba a requerir más tiempo. Pero después de tres semanas todavía me sentía que no podía competir así. El dolor era intolerable en aquel momento y tuve que pasar por el quirófano. Tenía un tendón roto completamente, que fue el que mandó a la cirugía.

–¿Siente que se ha ido un tiempo precioso?

–Sí, me agarró en un momento que estaba disfrutando mucho, parecía que todo era perfecto. Había llegado, estaba feliz y contento, sentía que tenía más para dar y me llegó esa lesión inesperada. Pero, bueno, ya se queda en una anécdota.

–Cayó de pie en el Sevilla. El debut con aquellos dos goles al Rayo el 15 de agosto. A la semana siguiente, el gol del triunfo en Getafe. Tenía continuidad en el juego, se estaba acoplando al sistema de juego, ofreciendo su talento, el golazo en Mallorca…

–Estaba bien, estaba conociendo a mis compañeros, el sistema de juego del entrenador, poco a poco adaptándome. Y todo estaba bien, estaba muy contento. Esto me frenó el año mío deportivo, Pero después de tanto esfuerzo logré recuperarme y ya jugué el otro día y es algo que esto quede atrás y quede sólo mirar adelante y seguir mejorando.

Inoportuna lesión "Estaba disfrutando, feliz y contento, parecía un momento perfecto, y me llegó la lesión, pero ya es una anécdota"

–¿Qué pasa por la cabeza cuando está en plena recuperación y el progreso es lento?

–Sabía que los tiempos eran esos, había que respetar los tiempos que me había dado el cirujano, por más que uno pueda acortar. Pero no puedes acortar a la mitad el tiempo. Son cicatrizaciones que llevan su tiempo, lento. Yo, que soy un poco impaciente, sentí que me costó un poco. Pero a medida que pasó el tiempo me notaba cada vez más cerca y eso estaba bueno también.

–¿Cómo ve a Suso en su recuperación paralela?

–Lo veo bien, ya está trabajando en el campo. Siempre intento darle ánimos, preguntarle cómo está. Fui muy cercano a los jugadores que están lesionados, porque sé lo que significa estar fuera del campo tanto tiempo. Creo que se está recuperando bien y eso me pone contento.

–Su regreso fue una bocanada de aire fresco. Salió ante la Real y casi abre la vía del triunfo...

–Sí, estuve cerca. Me sentí bien. No pude marcar el gol, no pudimos ganar, pero, bueno. Se sintió lindo jugar otra vez, con nuestra gente, en nuestro estadio. Era algo que me estaba faltando, jugar al fútbol, algo que tanto me gusta. Lo pude hacer y personalmente me fui feliz a casa.

–¿Cómo ha vivido la evolución del Sevilla desde fuera? Tuvo que sufrir viendo las eliminaciones europeas y en Copa, esa racha continua de lesiones…

–Son momentos complicados, sí. Ha habido muchísimas bajas, que nunca terminan, mucha mala suerte. Pero destaco siempre que después de todas las bajas, el equipo siempre compite, se mantiene segundo en la Liga, que es un mérito importante.

–También habrá vivido el debate sobre el juego, un equipo que encaja muy pocos goles, que compite hasta la extenuación, pero que está encontrando problemas con el gol. Koundé, por ejemplo, puso el dedo en la llaga sobre la necesidad de una mejora en el juego e incluso Lopetegui habló de mejorar la relación con el gol…

–Obviamente, sabemos que atrás somos muy sólidos, somos un equipo que no hemos recibido muchos goles y si mejoramos adelante seremos todavía mejores. Siempre se puede mejorar y a veces también influye un poco todo. Cuando los jugadores juegan muchos partidos seguidos, influye la cantidad de lesiones que tuvimos, un poco todo. Creo que estamos a tiempo todavía para terminar bien el año y seguro que tenemos jugadores con mucho potencial en todas las líneas, adelante también.

Ánimos a Suso "Fui muy cercano a los jugadores que están lesionados, sé lo que significa estar fuera del campo tanto tiempo"

–¿Cree que ha influido en esa falta de gol el que se acumularan las bajas en futbolistas de talento, como es su caso, el de Suso o el de Papu Gómez?

–Yo creo que todo influyó en su momento. Sea quien sea, tener cinco o seis bajas todos los partidos, al final hay jugadores que juegan cuatro, cinco, diez partidos seguidos sin descanso. Y eso influye un poco. No son excusas, pero sí es una realidad. Tenemos un plantel muy amplio, gracias a Dios, y juegue quien juegue lo hace muy bien y lo demostraron. De hecho seguimos segundos en la Liga. El equipo compite hasta el último minuto siempre.

–¿Qué se comenta en el vestuario sobre la racha de lesiones? ¿Ha vivido una racha igual en River o el Tottenham? ¿Es sólo por el infortunio, por el sistema de juego o la preparación?

–Bueno, sinceramente no se habló de eso. Mi lesión fue por infortunio. Yo caí en un entrenamiento, ni siquiera en un partido. Y una mala caída me terminó dejando fuera de la cancha cuatro meses. Eso fue mala suerte. Las cosas pasan. Estamos siempre exigiendo mucho al cuerpo y también es normal que pasen estas cosas.

–¿Y no cree que puede haberse creado cierta psicosis en el vestuario de a ver a quién le toca la próxima lesión?

–No, no, no creo. No creo que los jugadores piensen eso. Las cosas pasan, estamos exigiendo al cuerpo durante todo el año y es normal que algo pase en alguna época. Este año tuvimos muy mala suerte, y también lesiones inesperadas, como una caída, o alguien que pisa y se dobla el tobillo… Son cosas que normalmente no pasan. El caso de Suso también fue una lesión inesperada.

–Lo cierto es que tras su inicio tan fulgurante y esperanzador, ahora estará el foco puesto en Lamela, a ver qué hace…

–Eso habla bien. Espero que sea así, que la gente esté ilusionada en mí es bueno y yo voy a dar el máximo siempre, como profesional y como jugador, intentaré dar siempre lo mejor de mí al equipo.

Confianza "Estamos a tiempo de terminar bien el año y tenemos jugadores con mucho potencial por líneas, delante también"

–En apenas 17 partidos, 13 de Liga y cuatro de Champions, cuatro goles y una asistencia no están mal…

–Sí, arranqué bien, como dijo. Y espero terminar de la mejor manera el año, pensando en dar día a día el máximo, y eso es lo más importante para mí.

–No se sentirá en deuda con el equipo…

–Obviamente, cuando uno está fuera es una frustración por no poder ayudar al equipo. Pero una vez que te pasa no hay vuelta atrás. Hay que asumirlo, soy muy profesional y trabajé mucho para volver cuanto antes.

–Ahora mirará la primavera con una expectativas altas y muchas ganas…

–Sí, sí. Estoy entrenándome duro en este parate (parón), para volver de la mejor manera al reinicio de la Liga… El parón nos viene bien, a ver si recuperaramos a algún jugador, que siempre es bienvenido. Ahora estamos entrenando pocos, por las selecciones. Esperemos que todos lleguen de la mejor manera para afrontar juntos el último tramo de Liga.

–Se han acercado un poco Barça y Atlético. El equipo tendrá que lidiar con esa presión…

–Sí, es verdad, se nos acercaron un poco los de atrás. Tenemos nueve partidos que jugar, y cada uno va a ser muy, muy importante. Hay muchos duelos directos con los equipos de arriba y va a depender de nosotros cómo terminemos el año.

–¿Qué puede prometer para lo que queda, con su talento y su forma de ver el fútbol?

–Yo puedo prometer que voy a dar el máximo, voy a pedir cada pelota y voy a dar lo mejor de mí para tratar de dar al equipo lo que pueda, tanto ofensivamente como defensivamente.

–¿Cree que se verá otro Sevilla tras el parón, con más efectivos, ante el último esfuerzo para la Liga como único objetivo?

–Ojalá, ojalá. Este equipo ya demostró con todas las dificultades que tuvimos durante todo el año, que fueron muchas, siempre competimos. Incluso en la Europa League hasta el último minuto el equipo lo dio todo. En el fútbol se puede ganar o perder, pero estamos compitiendo ante todas las adversidades. Tenemos un potencial de plantilla increíble y esperemos que todos aportemos nuestro granito de arena para que todo termine de la mejor manera posible…

Próximo rival "El Barcelona hizo un cambio muy bueno, pero acá estamos todos ilusionados en el equipo, confiamos mucho"

–Ahora van al Camp Nou, y existe la posibilidad de que los igualen en la tabla… ¿No podría afectar anímicamente caer del segundo puesto después de tanto tiempo?

–No, yo creo que no. Intentaremos hacer un buen partido, como lo intentamos siempre, preparar el partido de la mejor manera y a ver si podemos conseguir un triunfo, que es lo que el equipo siempre busca.

–Lo cierto es que el Barcelona ha cogido una línea ascendente que mete miedo…

–Sí, están muy bien, hicieron un cambio muy bueno. Están confiados y muy bien. Pero nosotros también tenemos nuestro equipo, que confiamos mucho en él…

–Con Lamela por bandera…

–No, no. Acá estamos todos ilusionados en el equipo, confiamos mucho en el equipo y lo principal es el equipo siempre.