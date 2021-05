Escudero también anuncia su marcha del Sevilla

Después de que Franco Vázquez y Tomas Vaclík confirmaran que ante el Alavés jugaron su último partido con el Sevilla, Sergio Escudero también anunció su marcha en una emotiva carta de despedida que el jugador publicó en las redes sociales.

El vallisoletano, uno de los capitanes de la plantilla, se marcha después de seis temporadas en las que ha jugado 176 partidos oficiales y en las que ha ganado dos títulos de Europa League, los conquistados en 2016 en Basilea y 2020 en Colonia.

“Es el momento de cerrar la etapa más maravillosa de mi carrera deportiva. Llega la hora de despedirme. Con el corazón encogido y lágrimas en los ojos, escribo estas líneas, en las que me resulta imposible expresar todo lo que siento. Tengo mucho que agradecer, al sevillismo, a la entidad y a todos los que la componen, a mis compañeros que a lo largo de estos seis años han sido muchos y a todos los que me habéis acompañado en estas temporadas; gracias por vuestro apoyo y por hacerme sentir que estaba en el mejor club del mundo. Es duro irse de donde consideras que es tu casa y cerrar una etapa tan increíble pero el fútbol es así. Me voy tranquilo, con la sensación de que siempre ofrecí el máximo de mí. He peleado con orgullo por el que considero que es mi escudo y ahora mismo como un sevillista más, os seguiré y llevaré siempre en mi corazón”, expresó el lateral izquierdo.

Escudero, con 31 años, tenía una oferta de renovación del Sevilla que ha preferido no aceptar ante la seguridad de que su protagonismo en el equipo iba cada vez a menos. En las dos últimas temporadas sus oportunidades de jugar han sido muy escasas y en ambas Lopetegui apostó fuerte por otro jugador, en este caso Sergui Reguilón la pasada campaña y en la presente Marcos Acuña.