Fernando Navarro anuncia su retirada del fútbol

El ex capitán del SevillaFernando Navarro acaba de anunciar su retirada del fútbol activo después de 17 años como integrante de la Liga de Primera División. El lateral izquierdo catalán lo ha hecho a través de una carta publicada en Twitter en la que agradece a todos los clubes en los que ha militado, incluida la selección española de la que formó parte cuando conquistó la segunda de las tres Eurocopas que tiene en su palmarés.

Fernando Navarro, que tiene 36 años en estos momentos (nació en Barcelona el 25 de junio de 1982), estuvo en el Sevilla desde el verano de 2008 hasta el verano de 2015, tras conquistar su segunda Liga Europa tras imponerse en la final de Varsovia al Dnipro con él como capitán. El lateral izquierdo llegó procedente del Mallorca en el verano en el que estuvo con España en la conquista de la Eurocopa. El Sevilla pagó más de 4,5 millones por el 60 por ciento de su pase, pues el otro 40 por ciento pertenecía al Barcelona, entidad en la que se formó y en la que llegó a debutar en el primer equipo hasta que tuvo una grave lesión de rodilla y eso lo obligó a buscar otros derroteros profesionales tras jugar una temporada cedido en el Albacete.

Ha llegado el momento de colgar las botas... ¡Gracias a tod@s por tanto! pic.twitter.com/GOsDOwF0zh — Fernando Navarro (@FNavarro_3) 6 de septiembre de 2018

En el Mallorca triunfó y después se consolidó como un magnífico lateral izquierdo durante su etapa en el Sevilla, con el que obtuvo sus mejores clasificaciones en la Primera División hasta disputar con el club sevillista un total de 282 partidos oficiales, 203 de Liga y 42 de competiciones internacionales, según los números que figuran en su ficha de Wikipedia. Además, jugó 37 de las diferentes competiciones coperas nacionales, Copa y Supercopa.

Fernando Navarro decidió finiquitar su etapa en el Sevilla después de recoger como capitán la Liga Europa para marcharse con una buena oferta al Deportivo, club en el que ha militado hasta el pasado mes de junio. Ahora, a través de una carta, en la que expresa su gratitud a todos sus clubes y a las personas que han sido importantes tanto en su vida particular como profesional le dice adiós al fútbol.

"Al Sevilla FC..., ¡Mi Sevilla! Allí nacieron mis tres hijos. Nunca podré agradecer lo mucho que me dio el club, su afición y la ciudad. Sin lugar a dudas, es donde más he disfrutado y donde más querido me he sentido", ponía el futbolista en su despedida en una carta ilustrada con una foto suya como jugador del Sevilla.