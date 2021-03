Fernando vuelve a entrenar, pero Ocampos no

Julen Lopetegui podrá recuperar ante el Valladolid a uno de sus titulares, el centrocampista Fernando Reges, después de que el brasileño haya entrenado con normalidad este jueves tras no ser convocado por lesión ante el Elche, lo mismo que Lucas Ocampos. El argentino, que se resintió en el derbi de su lesión en el tobillo, sigue aún fuera de la dinámica de los entrenamientos, por lo que todo hace indicar que no estará tampoco en Pucela, aunque aún tiene el ex seleccionador una sesión más para comprobar su evolución.

El Sevilla ha entrenado en la ciudad deportiva después del triunfo sobre el Elche en una sesión en la que la gran novedad ha sido Fernando. A su vez, Munir El Haddadi, que apenas estuvo 25 minutos en el campo al sustituir a Óscar Rodríguez y tener que ser cambiado después por Franco Vázquez, también ha trabajado sin problemas. Ello hace pensar que el golpe que recibió el hispano-marroquí no fue a mayores.

Para la cita ante el Valladolid recupera además a los sancionados Diego Carlos y Joan Jordán, suspendidos ante los de Escribá por acumulación de amonestaciones, siendo por tanto Aleix Vidal y Ocampos las únicas bajas en teoría para este duelo. El catalán sigue sin aparecer por el trabajo del grupo y continúa su tratamiento para la lesión muscular que sufrió en el Camp Nou.

En este jueves, como es habitual tras los partidos, el grupo se dividió en dos y los que fueron titulares ante los ilicitanos hicieron un trabajo más suave destinado a la descarga y a la regeneración muscular.