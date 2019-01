Marko Rog: "Hablé con Fabián y Rakitic y apoyaron mi decisión de venir"

Marko Rog ha sido presentado como jugador del Sevilla, con el que ha firmado un contrato hasta junio, y ha explicado que aceptó la oferta del Sevilla por delante de otras de varios clubes, en particular de la Bundesliga. "Buenas tardes, es verdad, ha habido interés de otros clubes, pero ésta es muy buena decisión para mí. Hablé con la gente del club y espero que me den la oportunidad de jugar, por eso estoy aquí e el Sevilla", ha comentado de inicio.

El internacional croata de 23 años ha reconocido que ha recibido buenos consejos para fichar por el Sevilla. Entre otros, Albiol, Callejón y el ex bético Fabián: "Tengo tres compañeros españoles en el Nápoles y también he hablado con Rakitic, todos me han apoyado en esta decisión, creen que es la mejor decisión para mí y que he elegido bien".

Además, se ha ofrecido para jugar en el Camp Nou mañana: "Me siento bien y por supuesto respetaré la decisión del míster. Acabo de llegar y si él cree que yo puedo ayudar al equipo estoy dispuesto para ello".

Sobre su perfil, ha aclarado que él es mediocampista, al ser preguntado si podía jugar en posiciones adelantadas o de segundo delantero: "He jugado como medio centro toda mi carrera y es donde mejor me siento".