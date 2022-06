El Flamengo, interesado Montiel, quiere una cesión con opción de compra

El mercado sigue bastante atascado, pero aun así van cayendo con cuentagotas algunas noticias más o menos fundadas. En esta ocasión llega una desde Brasil que habla del fuerte interés del Flamengo en hacerse con los servicios de Montiel.

La web Torcedores.com informa de que el equipo carioca, actualmente en mitad de la tabla del Brasileirao Serie A, después de 13 jornadas, quiere reforzar su lateral derecho y apunta el nombre del internacional argentino como foco del interés, además de hablar también de la posibilidad de repatriar a Daniel Alves, tras su desvinculación del Barcelona.

Según este medio especializado en información deportiva, el club que dirige Rodolfo Landim ya incluso ha trasladado al Sevilla ese deseo. El Flamengo no tiene la suficiente fuerza económica para un traspaso por un futbolista que supuso para las arcas de Nervión un desembolso de unos 11 millones de euros hace un año, cuando llegó procedente del River Plate.

Su propuesta sería la de una cesión hasta final del año 2023, dado que en Brasil el torneo va con el año natural, con la inclusión de una opción de compra al final de ese contrato de préstamo.

Entre los puestos a reforzar por la dirección deportiva sevillista no estaba previsto el lateral derecho y la salida de Montiel, si no es por una suculenta oferta de las denominadas como fuera de mercado, no supondría sino un nuevo frente de operaciones para Monchi. Máxime teniendo en cuenta que la amortización del futbolista aún es muy elevada, pues firmó hace menos de un año, con ese montante por traspaso.

En este contexto, es difícil imaginar que el Sevilla diera luz verde a la presunta propuesta del Flamengo, a no ser que el mercado y sus leyes dictasen ese exótico camino.