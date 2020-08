Fonseca: "El Sevilla es mejor equipo que nosotros"

Me disgustó todo. Pienso que nunca estuvimos en el partido, del primero al último minuto. Nos han devorado bajo todos los puntos de vista, técnico, preparación del partido. Nunca estuvimos en el partido", afirmó Dzeko al acabar el partido. "Nos han presionado y nosotros queríamos jugar desde la defensa y no se podía. Creo que no hemos entendido que era difícil salir con el balón desde la defensa", explicó. "Si vemos este partido, nos falta mucho para dar un salto de calidad en Europa. Debemos hacernos preguntas, todos. Hay gente que debe pensar en por qué pasa esto. Estoy decepcionado porque no hicimos un buen partido. Me duele", aseguró.