Franco Vázquez: "Lopetegui busca llegar a portería en pocos toques"

Franco Vázquez, superado el golpe que recibió en la rodilla, vive con ilusión una nueva pretemporada y valora muy positivamente las sensaciones que le transmite Julen Lopetegui.

"El míster nos pide circular la pelota lo más rápido posible para llegar a portería en pocos toques. Cuando perdemos quiere hacer presión alta e intensa. Estamos haciendo este tipo de trabajo de presión tras pérdida. Es un trabajo intenso que acumula cansancio en las piernas, pero estamos trabajando bien y conociendo esa parte de lo que él quiere", explica el mediapunta argentino en los medios del club.

Con respecto a su posición en el campo, el Mudo reconoce que se siente cómodo de interior en ese 4-3-3 que figura en la cabeza de Lopetegui. "Los últimos años he jugado ahí, salvo con Joaquín (Caparrós) que jugué más adelante. Con Machín generalmente jugué ahí, me puedo adaptar. Es una posición que me gusta, trato también de llegar al área para estar cerca y hacer gol que es lo lindo del fútbol", añade.

El cordobés también fija los objetivos del Sevilla en la próxima temporada, con un reto claro: la Champions. "El Sevilla es un equipo grande que siempre pelea por estar ahí arriba. La gente exige mucho y ojalá que tengamos un buen comienzo y que el final sea mejor, cumpliendo los objetivos, estamos entrenando para eso. El año pasado estuvimos mucho tiempo en zona de Champions y al no poder mantenerlo nos dejó un sabor amargo. Era un objetivo, pero estar en Europa tampoco es fácil después de jugar competiciones largas y difíciles. Este año tenemos que tratar también de meternos en Champions, que es el objetivo principal del Sevilla", reiteró.

No obstante, Franco Vázquez avisa: "Cada vez hay equipos más fuertes, llegan bien y se hace más difícil la Liga. Va a ser difícil y dura y ojalá que hagamos bien las cosas para poder estar arriba, compitiendo siempre al máximo cada partido".

Preguntado por los nuevos compañeros, sorprendió elogiando a Joan Jordán, un futbolista que puede pisar terrenos parecidos al Mudo en el centro del campo. "Ya lo conocíamos de habernos enfrentado a él. Tiene calidad y nos puede aportar muchas cosas. Todos los fichajes que han venido todos se están adaptando muy bien y tienen calidad. Eso es bueno para hacer un equipo mejor. Algunos todavía no hablan el español y puede ser una barrera, pero lo van a ir logrando poco a poco y entendiendo lo que quiere el míster. Jordán conoce la Liga y cómo se juega, se está adaptando muy bien".

Más genéricamente se ha referido al resto de refuerzos. "Todos tienen mucha calidad y muchas ganas. Cuando uno llega a un club nuevo, los primeros días quiere hacerlo todo bien y fuerte. Dabbur tiene movimientos muy interesantes y calidad. Él me ha gustado mucho hasta ahora. Diego Carlos es muy grande. Nos viene bien para defender los centros. Viene de una liga físicamente muy dura, así que eso nos va a venir muy bien".