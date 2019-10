Franco Vázquez ha sido el jugador que ha acompañado a Julen Lopetegui en la rueda de prensa oficial de la UEFA en la previa del encuentro del Sevilla ante el Dudelange este jueves. Para el argentino, es un orgullo haber llegado a una cifra como son 100 partidos en la Liga española y disputar una competición como la Europa League, en la que sueña alzar un título.

“Es muy lindo jugar esta competición con esta camiseta, es la competición en la que se hizo grande el Sevilla y espero que el Sevilla gane mañana y la gente disfrute. Yo estoy muy contento de llegar a los 100 partidos en la Liga, no es fácil. Es mi cuarta temporada, estoy muy cómodo y feliz. Me encuentro bien, con ganas de aportar cosas al equipo. Estoy muy contento de seguir en este club. Ojalá hagamos grandes cosas y lleguemos lo más lejos posible”, ha expresado el futbolista nacido en la provincia argentina de Córdoba.

El Mudo, no obstante, sabe que hay un sector de la afición que no es partidario de su juego. “Siempre trato de dar lo mejor. Siempre he tenido partidos malos y otros buenos, no a todo el mundo le puede gustar cómo juego. Siempre se puede dar algo más y eso intento”.

Vázquez cree que el Sevilla tiene un gran plantel: “Puede ser que sea de las mejores plantillas. Con Sampaoli también había una plantilla muy buena. Son tres torneos los que tenemos que jugar y todos tenemos que jugar”.

El centrocampista sueña con levantar un título en el Sevilla. “Ojalá, desde que llegué ha jugado finales y todas las he perdido. Es un momento triste, pero, bueno, ahora hay nuevas ilusiones. Ojalá podamos llegar a una final y luego ganarla”.