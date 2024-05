García Pimienta asegura que "no hay nada firmado", pero reconoce contactos: "Hay con diferentes clubes"

La última jornada de LaLiga EA Sports llega cargada de momentos muy emocionantes. Sin nada en juego, la categoría de oro del fútbol español despedirá la temporada a base de, valga la redundancia, despedidas. Una de ellas se dará en Gran Canaria, donde García Pimienta dirigirá por última vez un encuentro de Las Palmas, tras anunciar que no continuará la próxima temporada. Una decisión que afecta al futuro del banquillo nervionense, en el cual, también, dirá adiós Quique Sánchez Flores el próximo domingo.

El técnico barcelonés ha atendido, durante la mañana del sábado, a los medios de comunicación canarios en sala de prensa. Cuestionado por su futuro, ha respondido de forma contundente y clara: "No tengo nada con ningún equipo, hay posibilidades de que no empiece entrenando". Preguntado sobre, directamente, las posibles reuniones con el Sevilla, fue sincero: "No tengo absolutamente nada con ningún equipo, no voy a negar que la temporada de Las Palmas ha sido muy buena y ha habido mucha gente que se ha interesado, pero ahora mismo no hay firmado nada. ¿Contactos? Hay con diferentes clubes".

El máximo candidato al banquillo del Sevilla

García Pimienta gusta en Nervión. Nadie lo esconde. Como ya informó Diario de Sevilla, el perfil del técnico barcelonés encaja en lo que busca la entidad hispalense y, además, desarrolla un tipo de fútbol que es del gusto de Víctor Orta. Dos caminos que, parece, están condenados a cruzarse.

Aunque, aún, tendrán que darse más alicientes para concretar su llegada. El Sevilla tendrá que ir firmemente por García Pimienta y, este, priorizar la opción nervionense por delante de otras ofertas que ya tiene en su buzón. Un camino largo, pero que tampoco debería extenderse demasiado en el tiempo.

El motivo de su salida de Las Palmas

Además de hablar sobre su futuro, García Pimienta ha explicado los motivos de su salida de Las Palmas. El técnico barcelonés, que llegó a mitad de la temporada 2021/22 al club canario, cierra su etapa allí con un ascenso y una permanencia. Sin embargo, él cree que su tiempo en la isla se ha acabado: "El club siempre ha mostrado interés en mi continuidad desde hace muchos meses, pero mi principal objetivo era la permanencia. Durante este tiempo las sensaciones han ido cambiando y he notado claramente que el ciclo se había acabado".

Para terminar, ha reconocido que el presidente ha querido, en todo momento, que continuara en la entidad canaria: "La oferta del club ha sido increíble, no voy a tener una propuesta mejor que la de la Unión Deportiva Las Palmas".