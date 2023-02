Gattoni, atado por el Sevilla por 1,4 millones: paz tras la guerra

Haya paz. Federico Gattoni recuperará su estatus en el San Lorenzo de Almagro después de haberse visto metido en un buen lío por no renovar su contrato ante la irrupción del Sevilla. Según anuncia el diario Olé, el acuerdo para que el central y capitán del equipo azulgrana está cerrado "a falta de detalles" por 1,4 millones de euros, a pagar antes de que termine 2023.

Se trata de una solución salomónica que lleva la paz tras la guerra entre el club de Boedo y su capitán, que ya no jugó este fin de semana después de las declaraciones de su entrenador, Rubén Insúa, y del coordinador de fútbol del club azulgrana, en forma de ultimátum para que firmase su renovación.

Así, cobra forma el fichaje avanzado por este diario antes del cierre del mercado. Monchi reconoció los contactos y que el futbolista estaba en la agenda del Sevilla, pero ya para la siguiente temporada, la 22-23, ya que el jugador no tiene pasaporte europeo y en la actual plantilla sevillista Montiel, Acuña y Marcao copan las tres plazas extracomunitarias.

Federico Gattoni (Buenos Aires, 16-02-1999) viajó la semana pasada a Italia para tramitar su pasaporte comunitario, sin permiso del San Lorenzo de Almagro, lo que, unido a su negativa a renovar el contrato que ya tenía apalabrado antes de la aparición del Sevilla, levantó una tremenda polémica en el Ciclón, donde Gattoni, capitán del equipo para más inri, se convirtió para la institución y la afición azulgranas en el enemigo público número uno.

Ante esta situación, pese a que el jugador termina contrato en junio y ya no va renovar su vinculación con el club argentino, el Sevilla ha dado el paso, para que el futbolista pueda retomar su actividad normal en el San Lorenzo de Almagro.

De este modo, Gattoni seguirá jugando en el San Lorenzo de Almagro, tras el acuardo de traspaso por 1,4 millones de euros (1,5 millones de dólares), después de que la primera oferta realizada por el Sevilla antes del cierre del mercado de enero de 1,2 millones de dólares fuera rechazada y hasta tachada de irrisoria.

Se pone fin así al culebrón que sacudido al San Lorenzo de Almagro en este inicio de temporada en Argentina. Gattoni, central diestro de 1,83 metros, jugó la primera jornada de la Liga Profesional argentina ante el Arsenal, como capitán del San Lorenzo, que venció por 1-0. Y no fue convocado para la segunda jornada, en la que el equipo azulgrana perdió en su visita al Lanús por 2-1, cumpliéndose así el ultimátum que recibió de la directiva argentinda de que no jugaría hasta que no se arreglara su situación: renovación o traspaso.