El San Lorenzo le da un ultimátum a Gattoni, objetivo del Sevilla

La novela de la renovación de Federico Gattoni, tal y como califican en Argentina el caso del central que es objetivo del Sevilla según reconoció Monchi este miércoles, ha tenido un nuevo capítulo en forma de ultimátum al futbolista por parte del San Lorenzo de Almagro para que firme el contrato de renovación.

El coordinador de futbol del San Lorenzo, el club de Scotta y del papa Francisco, se ha pronunciado con duras palabras hacia Gattoni, que ya ha regresado de Italia tras unos trámites para su obtener su pasaporte europeo, y su representante. "Estamos en este cuello de botella por ellos. Si me decían que no iba a renovar, tomábamos nosotros otra determinación. Hoy hablamos con Federico, pidió disculpas por haberse ido y quedamos que antes del fin de semana podía darse la firma", dijo.

Gattoni está en una delicada situación, pues viajó sin permiso a Italia para tramitar su pasaporte tras la segunda jornada liguera en Argentina y se ha negado a renovar.

Monchi reconoce los contactos

El Sevilla hizo una oferta que, en principio, rechazó el club argentino. "Gattoni a día de hoy no tiene pasaporte comunitario y no tiene cabida en esta plantilla. Una de las limitaciones es la de las tres extranjeros y tenemos a Marcao, Montiel y Acuña. Es verdad que nosotros lo hemos seguido y es verdad que le hicimos una oferta a San Lorenzo de cara a la temporada que viene que no ha sido aceptada a día de hoy. Termina contrato dentro de seis meses y valoraremos qué vamos a hacer", dijo Monchi, dando por hecho que no renovará.

Matías Caruzzo, el coordinador del club azulgrana, dijo sobre el viaje a Italia: "El club no va a cambiar las condiciones ahora que regresó (de Italia). San Lorenzo no va a mover una coma, son las mismas prentenciones que habían pretendido. No hay que negociar nada, está todo acordado y esperamos que firme. Definen ellos y me llama la atención por que no lo hacen".

Evidentemente, si Gattoni, que cumple contrato a final en junio de este año, renueva, se complicaría el fichaje por el Sevilla, que podría haber apalabrado ya un contrato dado que ahora mismo es agente libre.

El viaje a Italia

El viaje a Italia está relacionado con esa opción, dado que ahora mismo Gattoni no tendría sitio de extracomunitario en el Sevilla, que ya tiene ocupadas sus tres plazas con Montiel, Acuña y Marcao.

Respecto a ese traslado para tramitar su pasaporte, Caruzzo aclaró: "Conmigo no se comunicaron aunque debo reconocer que el representante me llamo post partido (San Lorenzo-Arsenal, encuentro de la primera jornada argentina que Gattoni jugó como capitán) y yo no atendí, porque había terminado el límite de la negociación el jueves (de la semana pasada). Ése día quería comunicarme lo del viaje".

"Estoy muy caliente con muchas situaciones. Pedí que no jugara y, a la vez, entendí el pedido de Rubén (Insúa, el técnico de San Lorenzo). Él quiere lo mejor para el club y se lo respetamos", explicó.

La oferta del Sevilla

Pero en la prensa argentina han interpretado que el San Lorenzo ha llegado a un límite y que si no firma la renovación no jugará este fin de semana ni en partidos siguientes.

Caruzzó habló la semana pasada de la oferta del Sevilla. "Con Sevilla se pautó a un número y si llegaba esa oferta se iba, pero no se llegó al monto. Parece que lo clubes son rehenes de los representantes. Es el jugador el que termina tomando la decisión y Fede nos dice que quiere irse de buena manera del club". Pero eso fue antes del viaje a Italia. Ahora la relación entre el club azulgrana y el jugador se ha enredado, y todo porque el Sevilla está interesado en ficharlo.