Gattoni, Januzaj, En-Nesyri, Acuña...: los nombres propios del mercado por Monchi

La vastísima y exhaustiva rueda de prensa de Monchi ha dejado ocasión para conocer detalles de muchos nombres propios que han estado sobre la mesa de su oficina y de la del comité de dirección durante el mercado de enero. Ha habido futbolistas con posibilidades de salir por los que llegaron ofertas que no se tuvieron en cuenta. Y otras opciones de salidas como la de Januzaj, aún abierta.

En-Nesyri, Joan Jordán, Óliver Torres, Bono... y Acuña. Todos ellos recibieron ofertas que fueron desechadas según explicó o dejó caer Monchi.

Januzaj, hasta el 8 de febrero

Uno de los hombres que aún podría salir es Adnan Januzaj. El Basaksehir se ofrece como una posible salida, después de que el Sevilla y el futbolista rechazaran su primera oferta, muy a la baja. "Adnan fue una incorporación de verano que ni con Julen ni con Jorge ha tenido continuidad y entre las partes pensamos que una salida podría ser una solución. Es un jugador recuperable, pero pensamos que le viene mejor jugar. Ayer no sólo oferta de turco, sino también qatarí, pero no las consideramos oportunas. El mercado turco cierra el 8 de febrero. No sé si volverán por él. Si no se va se quedará y esperemos que pueda recuperar el nivel de la Real Sociedad".

Gattoni, apuesta de futuro

Federico Gattoni, el central del San Lorenzo de Almagro, está en una delicada situación. Viajó sin permiso a Italia para tramitar su pasaporte. Y se ha negado a renovar, con lo que está casi apartado, según su entrenador. El Sevilla hizo una oferta que, en principio, ha rechazado el club argentino. "Gattoni a día de hoy no tiene pasaporte comunitario y no tiene cabida en esta plantilla. Una de las limitaciones es la de las tres extranjeros y tenemos a Marcao, Montiel y Acuña. Es verdad que nosotros lo hemos seguido y es verdad que le hicimos una oferta a San Lorenzo de cara a la temporada que viene que no ha sido aceptada a día de hoy. Termina contrato dentro de seis meses y valoraremos qué vamos a hacer".

En-Nesyri y las tentativas insuficientes

Una vez más, En-Nesyri ha recibido tentativas para salir del Sevilla, desechadas tanto por el club como por el futbolista. "Es verdad que ha habido ofertas de Alemania, Francia e Inglaterra. Prácticamente no era ninguna de compra, sino de cesiones con opciones de compra. Pero ni al club ni al jugador eran ofertas que nos convencían. No nos han satisfecho, seguimos confiando en Youssef. Él es feliz en el Sevilla y espero que sea el del principio de año, haciendo goles importantes".

Además, espera que haya recuperado su mejor versión. "Vamos a confiar en que ellos (el marroquí y Rafa Mir) vuelvan a meter goles, que los meten. Youssef metió 25 goles. Rafa metió 13 goles. Con la forma de jugar del entrenador, nuevos sistemas, vamos a pensar que lo puedan recuperar".

Joan Jordán, Óliver Torres, Rekik... Acuña

En el caso de Acuña también se paró Monchi, que reconoció que había habido muchas otras tentativas del mercado por jugadores como Bono, Joan Jordán, Óliver Torres, Rekik, una tímida tentativa de Brasil por el Papu... También Acuña ha recibido una oferta, aunque del argentino habló en otros términos. "Marcos está en Francia intentando mejorar su situación médica. Es una puesta a punto, hemos ido a buscar un especialista en pubalgias. Pero el Marcos de ahora no tiene nada que ver con el de antes del Mundial, es un paso más porque está rindiendo a un nivel altísimo".

La falta de cariño por el club

Acuña llamó la atención cuando, tras el partido ante el Getafe, dijo que había echado en falta más apoyo del club ante las críticas sobre su implicación y su lesión. "En cuanto a las declaraciones, Marcos es un tipo muy especial, le tengo mucho aprecio, y si consideró que se había quedado un poco solo, lo respeto. Nadie del club, absolutamente nadie, cuestionó su rendimiento ni su lesión. Fue algo más de vosotros (la prensa) y las redes sociales. El club siempre lo ha respetado. Ni ha estado en el mercado ni lo hemos querido vender. Todo lo contrario, para nosotros es un jugador fundamental, clave", aseguró Monchi, poniendo mucho énfasis en la confianza del club en el argentino.