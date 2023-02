Balance de Monchi del mercado: "Con los mimbres que teníamos hemos hecho el mejor cesto"

Monchi ha reaparecido a lo grande, hablando ante decenas de medios de comunicación durante cerca de una hora para realizar un análisis de la rectificación que ha realizado durante el mercado de invierno. El director general deportivo ha dado todo tipo de argumentos y su resumen es que ha enmendado algunos de los errores que cometió en verano. "Había que arreglar los errores del mercado de verano y algo se ha conseguido", ha dicho.

El director general deportivo del Sevilla ha puesto un clásico ejemplo metafórico: "Creo que con los mimbres que teníamos hemos hecho el mejor cesto posible". Porque ha hablado de las múltiples limitaciones que tenía su gestión en este mercado: económicas internas, estructurales, de número de licencias, de circunstancias casuales como que futbolistas seguidos por no jugar empezasen a jugar y a marcar goles o dar asistencias...

Prioridad a lo urgente

"El balance del mercado de invierno decir que es positivo o negativo es muy relativo. Se ha hecho aquello que creíamos aquello más necesario y más urgente, y habrá que esperar a ver si los resultados son los apetecibles", comenzó diciendo.

"Después de la primera vuelta tan mala y complicada está claro que las cosas que hicimos en el verano no son las idóneas y había que intentar arreglar los errores cometidos en ese mercado y algo se ha conseguido. En ese aspecto estoy satisfecho. La foto de la plantilla de 1 de febrero es mejor que la del 1 de enero. Que podría haber sido mejor, pues a lo mejor tambi´ne. Pero hay una serie de limitaciones que te jmarcdan las pautas y no barra libre, hay condicione federativas, estructurales, económicas. Pero estoy satisfecho con el trabajo y el esfuerzo. Es uno de los mercados a los que más tiempo les hemos dedicado, porque tratamos de enmendar los errores del merado de verano. En cuanto a trabajao y dedicación contentos. En cuanto a resultados, habrá que esperar con la competición tan bonita también que es la Europa League".

Monchi recordó que las salidas han coartado mucho porque hay un límite de 25 fichas que el Sevilla ha cubierto. En verano dejó una libre y había 24. "Hemos seguido de la mano del entrenador un criterio en cuanto a posiciones dentro de las posibilidades que hay. Y hemos traído a aquellos jugadores que, en función de las limitaciones de licencias y económicas, los que creíamos más necesarios. Hemos hecho lo que se ha podido, pero dentro de esto lo que se ha querido".

Cuatro puestos "necesarios"

"Uno ante el mercado puede acertar o equivocarse", continuó Monchi. "No hay ningún director deportivo que lo haga todo perfecto. En mi histórico creo que he acertado más de lo que me equivocado, a veces me he equivocado más de lo aparente, pero los resultados lo han tapado. Y ahora los resultados han destapado los errores. Creo que algo hemos corregido esos errores del verano. Los jugadores que han salido es porque no han salido bien esos fichajes. Y afortunadamente hemos encontrado salida a jugadores que no estaban rindiendo. Hemos fichado un central que era necesario, un medio con piernas y físico que era necesario y dos extremos de distinto corte, que eran necesarios. ¿Podríamos haber traído un delantero, y mediocampista ofensivo? Sí, pero n teníamos licencias. Y hemos traído lo que hemos creído que era prioritario".

La posibilidad de Januzaj

El Basaksehir se ofrece como una posible salida a Januzaj. "Adnan fue una incorporación de verano que ni con Julen ni con Jorge ha tenido continuidad y entre las partes pensamos que una salida podría ser una solución. Es un jugador recuperable, pero pensamos que le viene mejor jugar. Ayer no sólo oferta de turco, sino también qatarí, pero no las consideramos oportunas. El mercado turco cierra el 8 de febrero. No sé si volverán por él. Si no se va se quedará y esperemos que pueda recuperar el nivel de la Real Sociedad".

Gattoni, para el futuro

El Sevilla hizo una oferta que, en principio, ha rechazado el San Lorenzo de Almagro por Federigo Gattoni. "Cattoni a día de hoy no tiene pasaporte comunitario y no tiene cabida en esta plantilla. Una de las limitaciones es la de las tres extranjeros y tenemos a Marcao, Montiel y Acuña. Es verdad que nosotros lo hemos seguido y es verdad que le hicimos una oferta a San Lorenzo de cara a la temporada que viene que no ha sido aceptada a día de hoy. Termina contrato dentro de seis meses y valoraremos qué vamos a hacer".

El gol, carísimo

También se ha explayado sobre por qué no ha fichado a un delantero con gol. "Tenemos dos delanteros, En-Nesyri y Rafa Mir, el míster a veces juega con falso 9: ha jugado con Coco (Lamela), con Suso, con Lucas (Ocampos)… A ver, traer gol. Eso queda muy bonito. ¿Cuánto vale traer gol, cuánto vale traer un delantero que te asegure 20 goles? De verdad… Vosotros sois gente de fútbol todos. ¿Cuánto vale un delantero que meta 15 goles? ¿30 millones de euros? Y no sabes si los va a meter. Te puedes traer un delantero por el que han pagado 50 ó 60 millones de euros y luego no mete goles. El jugador más caro de la historia del club costó 23 millones de euros, más bonus. En una circunstancia en la que estamos, que no tenemos mucho límite salarial, porque no andamos en la abundancia económica, pensar en un mercado de invierno traerte a un jugador que garantice goles sin muchos argumentos…"

Imposible sin ventas

El gestor isleño continuó por esa línea: "Sin salir ninguno de los delanteros que están jugando, aparte de Dolberg, sin que salga En-Nesyri o Rafa Mir y sabiendo que el entrenador usa a otros futbolsitas, hemos pensado en otras prioridades. Vamos a confiar en que ellos vuelvan a meter goles, que los meten. Youssef metió 25 goles. Rafa metió 13 goles. Con la forma de jugar del entrenador, nuevos sistemas, vamos a pensar que lo puedan recuperar. A cualquier equipo le falta comprar gol, todo el mundo lo quiere comprar. Pero uno busca argumentos para sus prioridades. Y con los mimbres que hemos tenido hemos hecho el mejor cesto posible.

Isco, Dolberg… y el caso Ocampos

"¿Qué es más coherente, reconocer que te has equivocado con Dolberg e Isco y dejarlos aquí o sacarlos?", se preguntó Monchi. "Creo que es más honrado reconocer que te has equivocado y corregir el error. Hay una diferencia, el entrenador que estaba cuando se fue Lucas (Ocampos), ya no está. Ha llegado otro entrenador que pide un jugador de un perfil. Y Lucas es un activo del club, ha sido partícipe de todos los éxitos de estos años, y está también el factor humano, porque estaba prácticamente apartado del equipo en Ámsterdam".

Lucas, lo humano y el mercado

Sobre Ocampos habló de él como un activo de mercado... y como una persona. "El entrenador nos pide un jugador que tenga patas, que tenga piernas, físico… Y yo tengo ese jugador que es mío, que se está devaluando con el segundo equipo del Ajax, que no necesita adaptación, y es un mercado sin tiempo. Lucas llegó y jugó a los tres días. ¿Para qué nos vamos a complicar? Pues vamos a traer a un jugador que conoce la ciudad, que le gusta al entrenador y que va a venir extramotivado porque viene de estar seis meses puteado, con perdón de la palabra. Creo que es lo más lógico que hemos hecho en este mercado. Es un activo nuestro y si se queda allí otros cinco meses parado es un problema para nosotros en el mercado, porque tiene unos costes, un salario, una motivación… Es de lo más coherente que hemos hecho".

La tardanza de Bryan Gil

Monchi también explicó por qué Bryan Gil ha llegado al final y no al principio. "La primera conversación que yo tengo con Fabio Paratici, director deportivo del Tottenham, es a principios de diciembre. El entrenador siempre lo ha querido. Volvemos un poco a lo de Lucas. Son jugadores que aportan una serie de cosas: sabe quién es el Pichón, sabe quién es el preparador físico, dónde tiene que vestirse… Tiene casa. Son cosas que influyen. El único condicionante que nos puso es que tenían lesionados a Riclarlisson, Loucas Moura y Kulusevski creo eran, tres lesionados, y querían buscar primero un sustituto. Cuando ha llegado Danjuma, a los dos días ha salido Bryan. La coherencia del Tottenham se ha cumplido".

Y las ventajas de Bryan Gil

El responsable técnico habló de otra cuestión que aporta el canterano, una plaza más en la Europa League. "Bryan aporta algo más, que es tener un jugador más en la lista UEFA. Una lista UEFA que ya es cortita con un problema añadido, solamente podemos inscribir a tres en la lista A, podemos traer a 50 pero sólo inscribir a tres. Dos de ellos que no estaban inscritos, Corona y Óliver, ya están en la plantilla, con lo cual son cambios también. Entonces… toda esa coctelera… ¿Por qué no traes gol? Es que si hubiera traído gol en vez de Bryan no podría inscribirlo a lo mejor, porque sólo puedo inscribir a tres, y dos ya estaban aquí".

Óliver, a la lista A

"Óliver ya es un cambio seguro. Primero porque se lo ha ganado. Y segundo porque tenemos que cubrir el cupo de cuatro españoles. (Tras la salida de Isco) Ahora sólo tenemos cuatro, Suso, Joan, Rafa… y Óliver, tras la salida de Isco. Yo todo eso lo tengo en la mente y no voy a tirar la Europa League. Tengo que tener una plantilla para enfocar la Europa League de la mejor manera posible".

El caso Reine-Adélaïde

"Nos hemos equivocado más que otras veces, ya lo hemos dicho", continuó. "Y todo es cuestionable. Pero no podemos llevar a algo negativo algo que creo que es positivo. Fichamos a un jugador y el médico te dice, oye, este chico tiene un problema que posiblemente le impida rendir al cien por cien. Bueno, por gracias por todo. No os recomiendo el rato que yo paso cuando tengo que decirle a un jugador, que este caso es magnífico profesional y magnífica persona, ‘oye, Jeff, que no puedes firmar por esto’. No es fácil, pero es mi obligación, evaluar un informe médico contundente y evaluar. Cuando ha fichado por el Troyes y me he puesto súper contento. Porque puede rendir, pero nosotros necesitamos el cien por cien al corto plazo, nosotros no estamos para esperar".

Perfil distinto de Pape Gueye

"Nosotros en la plantilla tenemos jugadores en el centro del campo que se pueden adaptar al perfil 8 y al perfil 6", argumentó Monchi. "Y desde el primer momento hemos buscado esa variante. Hemos hecho muchísimas gestiones, es la posición es la que más gestiones hemos hecho y la mayoría han salido publicada y son verdad. Hemos trabajado con Jorge el perfil 8, que es Adelaide, y el perfil 6, que es Pape. Y pensamos que el primero que pudiéramos hacer es el que elegiríamos. Porque si traemos un 8, Joan puede jugar de 6, Gudelj puede jugar de 6 y Fernando también. Si traíamos un 6, Gudelj puede jugar de central. Sí que es verdad que en los dos casos estábamos jugando gente con físico. Y los dos juegan bien y tienen físico. Y además Pape tiene perfil zurdo".

Ofertas por En-Nesyri

En-Nesyri ha recibido ofertas inaceptables. "Es verdad que ha habido ofertas de Alemania, Francia e Inglaterra. Prácticamente no era ninguna de compra, sino de cesiones con opciones de compra. Pero ni al club ni al jugador eran ofertas que nos convencían. No nos han satisfecho, seguimos confiando en Youssef. Él es feliz en el Sevilla y espero que sea el del principio de año, haciendo goles importantes".

El Sevilla Atlético

La formación y la competición entran en conflicto en el Sevilla Atlético, según Monchi. "Cuando hablamos de cantera hay dos conceptos, competición y formación. Es verdad que se ha debilitado el filial. Hemos incorporado a un centrocampista, hemos hecho ficha a Manu y a Hormigo. Y han salido José Ángel Carmona, Kike Salas y Pedro Ortiz. Para mí es importante el Sevilla Atlético, pero para el club es más importante que Juanlu sea titular en el Mirandés, que Iván Romero sea titular en el Tenerife, que Luismi Cruz esté creciendo en el Barcelona B, que Carmona sea titular en Primera División, que Kike Salas vaya a jugar en el Tenerife, que Pedro esté jugando en Portugal en Primera División… Es que la cantera está muy mal. Vamos a analizarlo todo un poco. En el caso del filial, si me quedo con Luismi, con Zarzana, con Pedro y con Juanlu, seguro que no estaríamos clasificados como estamos. Pero es un equipo más de la cadena de formación. Es verdad que es más profesional, pues claro, y canté el otro día el segundo gol más que el de Palop al Shakhtar... Pero tenemos que ir promocionando a los jugadores".

¿Su momento más bajo?

"Soy un privilegiado, hago lo que me gusta, en el club que me gusta y rodeado de la gente que ya he convivido muchos años", dijo Monchi sobre si estaba pasando por su momento más bajo. "Me gusta más que Samu diga que soy bueno a que diga que soy malo. Me gusta que hablen de mí. No soy masoquista. He dado motivos para que me critiquéis. Me he asilado de todo en el tragbajo y me he dicho voy a intentar recuperar la mejor versión de Monchi. Hemos hecho muchísimas gestiones, muchísimas. Han salido un montón de nombres que en la mayoría de los casos han sido reales. Hemos tenido muchos casos de jugadores que no estaban jugando y hemos ido a por él, y de pronto, dos partidos, dos asistencias un gol… Uno menos, a por otro. Ha sido un mercado que nos hemos currado mucho y los resultados se verán. A tu pregunta… Yo estoy todos los días dándole gracias a Dios, trabajar en este club es un privilegio. Y me gustaría equivocarme menos, por mí, por mi familia, por mi club. He hecho méritos para que me deis palos y me he refugiado en el trabajo. A mí verme el 17 o el 18 me duele, me duele mucho. No digo más ni menos que nadie, pero me duele mucho".

La continuidad de Monchi

No quiso dar una respuesta clara sobre su continuidad en el Sevilla. "La continuidad de Monchi o no no es un tema de debate. Los errores han ido restando credibilidad a la capacidad mía. Ese debate hace tres años habría creado incertidumbre, pero ahora muchos hasta se pondrían contentos".

Su exposición mediática

"Yo no he cambiado nada, bajo al vestuario siempre, al césped, siempre", afirmó sobre su excesiva exposición a las críticas de los medios. "Soy un director deportivo atípico. Pero eso ha sido siempre. O despierto filias o fobias. Ahora es que hay más medios de comunicación, más cámaras… Yo he hecho un anuncio para el abono, un anuncio. Yo he sido consejero de este club. Es mi forma de ser desde el primer día hasta hoy…", dijo.

Discusiones internas

También habló de las discusiones con el presidente José Castro o el vicepresidente José María del Nido Carrasco. "Mi relación con el club es buenísima. Que discutimos con el pressidente y el vicepresidente, pues claro, y con Fernando Navarro y Emilio de Dios, que son mi mano derecha. Soy un tipo controlador, y soy cabezón. Y eso hace que discuta con José María, con Pepe, con José María del Nido Benavente, con Roberto Alés…", puso como ejemplos.