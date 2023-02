Monchi y una continuidad en el aire: "No es el debate ahora"

Uno de los asuntos que más inquieta en el sevillismo es qué va a pasar a final de temporada después de que Monchi haya reconocido sus errores, sobre todo tras los rumores de que puede estar pensándose dejar el cargo. El director general deportivo no ha sido taxativo al ser preguntado directamente por ello. "La continuidad de Monchi no es un tema de debate ahora. Los errores han ido restando credibilidad a la capacidad mía. Ese debate hace tres años habría creado incertidumbre, pero ahora muchos hasta se pondrían contentos".

El director general deportivo del Sevilla también era cuestionado sobre qué hay de realidad en ese otro rumor sobre su alicaído estado anímico. "Soy un privilegiado, hago lo que me gusta, en el club que me gusta y rodeado de la gente que ya he convivido muchos años", dijo Monchi sobre si estaba pasando por su momento más bajo.

Su presunta depresión

Además abundó sobre ese presunto estado depresivo. "A tu pregunta sobre si estoy triste o deprimido… Yo estoy todos los días dándole gracias a Dios, trabajar en este club es un privilegio. Y me gustaría equivocarme menos, por mí, por mi familia, por mi club. He hecho méritos para que me deis palos y me he refugiado en el trabajo. ¿Yo estoy triste? No estoy triste, estoy preocupado. A mí verme el 17 o el 18 me jode, me duele, me duele mucho. No digo más ni menos que nadie, pero me duele mucho".

"Me gusta más que Samu (uno de los periodistas presentes) diga que soy bueno a que diga que soy malo. Me gusta que hablen de mí. No soy masoquista. He dado motivos para que me critiquéis. Me he aislado de todo en el trabajo y me he dicho voy a intentar recuperar la mejor versión de Monchi", continuó.

Seguirá si se ve útil

"Yo no voy a arrojar la toalla", continuó sobre su estado anímico y su futuro. "Yo estoy con la misma ilusión, la misma motivación y las mismas ganas. Yo siempre he dicho que estaré aquí mientras me vea útil en el Sevilla. Si me sigo equivocando diré, oye, mi modelo, que no voy a cambiarlo, ya no da resultados. Pero estoy motivado por sacar al equipo de esta situación. Es un reto que no he afrontado antes, ahora es cuando tengo que hacerlo. Y claro que estoy fuerte, y con ganas. Y soy consciente de que me estoy equivocando más. Y cuando uno se equivoca más tiene dos opciones: una, enmendar los errores y es lo que estoy intentando y otra, decir, oye, hasta aquí llegué, Pero no es el momento ahora. Que diga ahora que me quedo o me voy no sirve de mucho. Tenemos que centrarnos en gestionar".