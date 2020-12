Lopetegui: "El Sevilla ha hecho méritos para ganar, defensiva y ofensivamente"

Julen Lopetegui volvió a torcer algo el gesto al ser preguntado sobre si le preocupa que el Sevilla gane por la mínima ante equipos, a priori, inferiores como el Huesca o el Getafe. "¿Si me preocupa ganar por 0-1?, por Dios, me preocuparía no ganar", replicó entre risas de sorna Lopetegui ante la pregunta de un periodista.

"Estamos en la Liga española. Ya lo hemos comentado muchas veces. El año pasado nos metimos para Champions y ganamos un montón de partidos 1-0 o 0-1. Es que ganar es muy difícil en la Liga española. Hay muy poca diferencia entre un equipo y otro, pero muy poca es muy poca", añadió al respecto.

A raíz de ahí, analizó las virtudes del rival para ensalzar la trascendencia del triunfo. "El Getafe es un gran equipo. El año pasado estuvo luchando para la Champions y por Europa todo el año, y haciendo un gran papel en la Europa League. Ganar siempre es muy complicado y muy difícil", explicó.

"No me preocupa ganar por 0-1", insistió Lopetegui. "Me preocuparía lógicamente si no consiguiéramos ganar en muchos partidos consecutivos. El equipo, sinceramente, creo que ha hecho méritos para ganar el partido, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Ellos han generado muy poco, creo que la Timor al final nada más, y yo recuerdo cuatro o cinco nuestras", argumentó.

Por último, al guipuzcoano se le preguntaba por José Bordalás, inmerso en una mala racha, y la conversación que mantuvo con él. "Yo le he felicitado por la temporada pasada, él a mí también. Nos hemos deseado suerte, lo típico antes de un partido. Mi opinión de Bordalás la he dicho siempre. Es un magnífico entrenador. Es imposible sin serlo conseguir el rendimiento que ha conseguido en todos sus equipos. El Getafe es un equipo reconocible, que compite muy bien y que obliga en cada partido a hacer un gran esfuerzo a todos los rivales. Creo que es un magnífico entrenador".