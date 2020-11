Como los mismos profesionales se encargan de recordar, no es una excusa, pero el músculo necesita determinadas horas de descanso en su constante contracción-extensión a los niveles de exigencia que pide un partido de fútbol. En los partidos de pretemporada no es casualidad que, dependiendo de las semanas de entrenamiento acumuladas, las cargas se repartan entre 45 minutos al principio, a la siguiente semana 60 y sólo al final, antes de empezar a competir, 90.

En el Sevilla ya lo avisó Lopetegui. Los partidos de la primera fase de la Europa League no exigen igual que los de la fase de grupos de la Champions y a la vista está. El Sevilla, más allá de errores puntuales, se desfondó a la hora de juego, aunque también es cierto que coincidiendo con la salida de Joan Jordán. Con Óliver Torres el centro del campo fue perdiendo el sitio y los desequilibrios en las transiciones eran ya evidentes todavía con el 0-1 en el marcador.

Estamos, pues, ante un problema de plantilla. A Jesús Navas le lleva protestando el aductor varias semanas, pero no lo sustituye nadie y en otros puestos ocurre igual. Lopetegui sólo introdujo dos cambios respecto al once ante el Rennes y la regeneración muscular no es ninguna tontería a la hora de enfrentar a dos equipos de fútbol en una competición en la que el físico es primordial.

Defensa

El equipo mantuvo un buen balance defensivo hasta que llegaron los cambios. En-Nesyri se adaptó bien a esa posición de extremo y su potencia en la presión frenó lo suyo, aunque sobre todo el edifició empezó a tambalearse cuando se marcharon Joan Jordán y Rakitic, en especial por el recorrido que tiene el catalán.

El Sevilla se partió en dos en la segunda mitad –extrañamente cuando mandaba en el marcador– y las transiciones ya estaban avisando al bloque de Lopetegui. Una de ellas, provocada por un desequilibrio de Óliver Torres al medir mal en la presión, acabó en el córner que dio origen al primer gol local, obra de Muniain. Otra cosa es la forma de defender la estrategia, pero eso es otra historia. El cuerpo técnico insiste en la zona prácticamente pura y no en la marca individual y eso acaba traduciéndose en rivales sin marca.

Ataque

La variante que buscó el técnico fue la presencia de En-Nesyri como falso exctremo zurdo y ello le dio muchas opciones al ataque por cuanto el marroquí ocupaba la zona que dejaba De Jong en punta cuando pivotaba en busca de balones en zona de tres cuartos, ya fueran aéreos o en juego por bajo. Pero, más allá de eso, no hubo más vías alternativas cuando Navas se apagó y Ocampos acusa el cansancio. Rakitic no aparece en segunda línea más que lo justo y los cambios no ayudaron a recuperar el control del balón cuando el partido lo que pedía era eso, dormirlo y no entrar en el juego directo y de segunda jugada del Athletic.

Virtudes

El arranque. El Sevilla cuajó una buena primera parte y no permitió al Athletic avanzar.

Talón de Aquiles

El agujero en el centro del campo fue alarmante. Y la estrategia...