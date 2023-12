Isaac le da lustre a un Sevilla Atlético más líder (2-0)

El Sevilla Atlético sigue con su marcha triunfal en el Grupo 4 de la Segunda RFEF. Los sevillistas lograron su séptimo triunfo en idéntico número de partidos en el estadio Jesús Navas y de esta manera mantienen una racha de éxitos que cada vez engancha a más aficionados nervionenses. Y todo lo hace, además, con un nombre propio fulgurante, su delantero Isaac.

El lebrijano fue el autor de los dos goles contra el Marbella FC, el equipo que había encabezado la clasificación hasta que lo superara el filial blanquirrojo hace sólo una semana. Pero Isaac, que ya acumula once tantos en los 14 partidos de la presente temporada, es mucho más que un killer arriba. En una definición simplista, también juega muy bien al fútbol.

Fruto de ello, sus dianas no son fruto de empujar balones que le caigan a huevo dentro del área rival. En absoluto, Isaac se fabrica sus propios éxitos y en esta cita contra el Marbella no iba a ser una excepción. En el primero de ellos, con apenas 10 minutos contabilizados en el cronómetro, capturó un balón en el centro del campo, fue avanzando metro a metro quitándose a los adversarios que lo pudieran estorbar en la conducción hasta que llegó al área, levantó el periscopio y le pegó con precisión al palo al que no podía llegar, jamás, Lejárraga.

Muy buen gol de Isaac para que el Sevilla Atlético, a pesar de las bajas con las que afrontaba el partido, se pusiera por delante en el marcador muy pronto. Porque el filial no sólo no tenía esta vez a los lesionados Zarzana y Leo Mascarell, tampoco podía disponer de Isra, por sanción, ni de Ibra, Manu Bueno, Alberto Flores y Darío Benavides, convocados por el primer equipo para la cita vespertina contra el Villarreal.

Son las cosas de un filial, están para eso fundamentalmente. Pero el Sevilla Atlético, que sí podía disponer de Isaac por el tema de la edad y de no poder retornar, porque de lo contrario estaría en la primera plantilla con todo merecimiento, no se arrugó. Al contrario, superó con creces al Marbella a pesar de que en el último minuto del primer periodo recibió un susto morrocotudo en un disparo de Hugo Rodríguez, un ex de la cantera sevillista, a la cruceta de la portería defendida por Matías Árbol.

Los malagueños trataban de rebelarse contra su suerte, pero Isaac volvió a aparecer en el minuto 67 para que todo quedara definitivamente finiquitado. Esta vez llegó por la banda, recortó a un defensa dentro del área y disparó con la derecha. El balón rozó en un rival y dos a cero en el marcador con todos los aficionados a la cantera nervionense coreando el nombre del bigoleador.

El Marbella dimitió del partido desde ese instante y la fiesta fue total para el Sevilla Atlético. Incluso pudo ser mayor en una ocasión clarísima de Musa y en una virguería en una cola de vaca del debutante Bakary Sow. Lo evitó Lejárraga. Hubiera sido la guinda de la tarta, pero ésta ya era saboreada por todos.