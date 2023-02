Javi Navarro: "Teníamos ese momento de no querer mirar la Copa ni tocarla"

Javi Navarro, el capitán que alzó la Copa de la UEFA ganada en 2006 en Eindhoven, ha viajado con la expedición sevillista para vivir una experiencia única, el regreso a un estadio marcado en rojo en la historia del club. En el Philips Stadion empezó todo, se desataron todas las pasiones y el club de Nervión firmaba una página de oro con un sonado 4-0 al Middlesbrough.

El valenciano fue un héroe por entonces que también levantó un año después la segunda UEFA en Glasgow además de tres títulos más: la Supercopa de Europa en Mónaco y la Copa del Rey y la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu.

"Las sensaciones, imagínate... Fue la primera después de 58 años. Veníamos todos con unas expectativas que parecía que fallábamos en el último momento y ése fue nuestro año", comentaba el rudo ex defensa sevillista, que desveló sus pensamientos en los instantes previos de la final: "Saliendo yo me acuerdo de la Copa, teníamos ese momento de no mirarla ni tocarla y creo que cumplí con mi objetivo y seguí sin darle importancia".

En la rueda de prensa previa a la final, con el trofeo también presidiendo el acto organizado por la UEFA, tampoco le dedicó ni una sola mirada.

Después, en la noche de aquel mágico 10 de mayo, llegaría la alegría y la liberación con el título conquistado. "Fue como la recompensa a un trabajo muy bien hecho desde las bases del club, del equipo, de la concentración... Para mí creo que ha sido de los mejores momentos, por no decirte el mejor de mi carrera".