La leyenda por fin carga las baterías

Duda hasta última hora ya ante el Granada en la primera derrota de la pasada temporada, gran incógnita tras no entrenar los dos días anteriores en el partido ante el Chelsea de Champions en el que finalmente se lesionó y tuvo que ser sustituido, duda frente al Atlético, duda ante el Getafe, duda en los días previos a la cita ante el Celta... Fue la norma general durante todo el curso pasado que Julen Lopetegui –y todo el sevillismo– cruzara los dedos en la víspera de cada partido con el estado físico de Jesús Navas.

Una costumbre que condicionaba no sólo la planificación de cada duelo, sino el trabajo de la semana, casi inexistente para el jugador palaciego para poder llegar a tiempo. Si por él fuera lo jugaba todo, pero debe haber alguien que frene ese ímpetu y que mire por los intereses del equipo.

Con casi 36 años ya en el cuerpo (los cumple el mes que viene) y una lesión crónica que empezaba en la cadera y que derivaba en continuas sobrecargas musculares en el aductor, la leyenda sevillista no tuvo tiempo ni de descansar ni de cargar pilas ante la falta de un sustituto en la plantilla. Ni Pozo primero, ni Aleix Vidal después (sólo jugó un par o tres de partidos ante la imposibilidad ya patente de que el capitán forzara) fueron competencia para Jesús Navas, que forzaba y forzaba la máquina y no siempre acababa siendo beneficioso para el equipo. Tuvo partidos buenos pese a todo, pero también muchos anodinos y planos, por no hablar de los que obligaba a Lopetegui a gastar un cambio ante la limitación física de seguir.

En la presente temporada el fichaje de un internacional en su puesto como Gonzalo Montiel le da a Lopetegui la opción de dosificar a un jugador diferente que va más allá del mito y que siempre se entrega al máximo.

El lateral argentino, en apenas dos meses en Sevilla, ya ha conseguido lo que no ha hecho nadie en los últimos años desde el regreso de Jesús Navas tras su paso por Inglaterra, dejarlo fuera del once sin que medie una lesión o una molestia física. Montiel, titular en la alineación del Sevilla en la última cita liguera ante el Granada, también jugó de inicio frente al Valencia en el Sánchez-Pizjuán, ofreciendo además buenas sensaciones en su debut oficial con la camiseta nervionense y participando en uno de los goles, el primero del Papu Gómez.

El binomio, más que le pese al propio Jesús Navas, ofrece más riqueza táctica al equipo y permite al cuerpo técnico contar con el capitán en su esplendor físico en los partidos importantes y teniendo en cuenta lo cargado del calendario para un grupo que tiene que competir en tres torneos distintos. La nueva situación permite a la leyenda sevillista descansar, cargar sus inagotables baterías y recuperarse bien de los problemas físicos que le vayan surgiendo. Jesús Navas siempre quiere forzar y eso parece que se va a acabar esta temporada, o al menos Lopetegui está dando señales de ello y también ha querido de esta forma respetar la situación de un jugador internacional y con prestigio como Gonzalo Montiel, por quien el Sevilla pagó unos 8,5 millones de euros por el 80% de su pase. La inversión y la decisión de Monchi de apostar por una competencia para Jesús Navas en el lateral derecho en el año en el que el campeón del mundo cumple 36 años es otra de las razones por las que Lopetegui le está dando su sitio.

Conocida la voracidad del palaciego a la hora de batir récords que perdurarán durante muchísimos años en la historia del Sevilla, sí parece patente que la situación va a cambiar esta temporada, aunque, mirándolo por el lado que beneficie al mito, éste elevará su rendimiento con la dosificación adecuada.

Además, el hecho de que no esté entrando en los planes de la selección –le dolió que Luis Enrique lo dejara fuera de la Eurocopa– también es una liberación para el jugador y le permite evitar esfuerzos añadidos.