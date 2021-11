Joan Jordán: "El derbi no cura lo que pasó en la Champions"

La actuación de Joan Jordán en el derbi del domingo fue muy destacada. El catalán, que venía de mostrar una irregularidad preocupante en los partidos anteriores, dio un paso adelante.

Ahora, ve las cosas con optimismo, aunque reconoce que el triunfo ante el Betis no lo tapa todo, recordando aún la espina clavada que tiene el equipo por la derrota ante el Lille (1-2). “El varapalo que nos llevamos entre semana fue muy duro. El derbi no cura lo que pasó en la Champions”, comentó el centrocampista del Sevilla en una entrevista para el programa El Tercer Tiempo de Movistar.

“Me siento como un sevillista más. Me siento muy identificado con la ambición del club, con la afición y la ciudad y a partir de ahí es un poco lo que te he dicho antes, es un derbi distinto a todos. Se vive de una manera muy especial, porque aquí se vive el fútbol con mucha pasión. Yo no lo había vivido nunca así”, confiesa Jordán, quien añade que está deseando renovar su contrato con el Sevilla.

El jugador criado en la cantera del Espanyol destacó la competencia que tiene en la medular del Sevilla. “Desde el principio el míster me ha transmitido confianza. La competencia nos hace mejores los unos a los otros. Vamos a necesitar de todos”, dijo.