Joan Jordán: "Si podemos quedar terceros, terceros; si segundos, segundos..."

Joan Jordán ha analizado el momento del Sevilla ante el sprint final de la Liga en una entrevista a Goal.com. El mediocampista del Sevilla asegura que el vestuario está mentalizado para aspirar a "lo máximo", sin renunciar a nada y teniendo en cuenta que el "objetivo es la Champions". "Pero quedan puntos en juego y no podemos hacer el tonto", matiza, sobre las opciones de terminar por encima del cuarto puesto e incluso aspirar a quedar primero, esa quimera, sin olvidar que no se pueden dejar llevar por la confianza.

"Nuestro único objetivo es llevar el nombre del club lo más alto posible. El objetivo real es Champions pero nosotros queremos llevar al Sevilla lo más alto posible. El siguiente objetivo es la Real y veremos lo que pasa. Si en vez de quedar cuartos, podemos quedar terceros, pues terceros, si en vez de terceros, somos segundos, segundos, y si en vez de segundos, somos primeros, primeros. Queremos ir a lo máximo y vamos a intentarlo", dice el futbolista.

El mediocampista catalán insiste en aclarar cuál es el objetivo del Sevilla. "El objetivo realista es la Champions, lo tenemos cerca pero aún hay puntos en juego y tampoco podemos hacer el tonto. Tenemos ambición de llevar al club a lo más alto y por nosotros mismos porque nos merecemos un final bueno para irnos con buenas sensaciones".

Además, confirma que el equipo ha agradecido muchísimo el parón liguero del mes de marzo y elogió al cuerpo técnico y a sus preparadores físicos, también a los médicos y fisioterapeutas. "Comenté cuando volvíamos que no era consciente de lo que necesitaba el parón a nivel mental y no físico. Cuando pude desconectar y dije vale, voy a estar con mis hijas y mi mujer y disfrutar de ellos sin tener nada más en la cabeza, sin pensar en los partidos, en el entrenamiento o en si mañana tengo que hacer trabajo de prevención en casa. Fue aire fresco, lo necesitaba. El equipo viene de lo que viene y a nivel de preparación es espectacular. Me quito el sombrero con el cuerpo técnico, los preparadores físicos y el equipo médico. Habrá pocos equipos que lleven la tralla que llevamos nosotros y estar donde estamos tiene mucho mérito. Estoy orgulloso de la plantilla".

Sobre esa fatiga y el parón, habló de cómo llegó el Sevilla al partido de vuelta con el Barcelona. ¿Qué cambiaría de aquel partido y su contexto?. "Buena pregunta. Si pudiera cambiar una cosa diría que Lucas (Ocampos) metiera el penalti pero sólo habría pedido llegar al partido un poco más frescos físicamente. Eso es lo que pediría. No pediría ni que Lucas meta el penalti y pasáramos, no. Me hubiese gustado que el equipo hubiese llegado sólo un pelín más fresco para hacer el fútbol que nosotros solemos mostrar. El equipo no estaba en su mejor momento a nivel de chispa y en ese tipo de partidos eso marca diferencias. Somos un equipo muy agresivo e intenso y cuando te falta eso, estás también más impreciso con el balón. Con frescura estoy convencido de que se habría dado de otra forma el partido".

También habló del liderazgo de Lopetegui, además de recordar lo que influyó en su crecimiento Mendilibar: "Comenté que Mendilibar me había dado mucho y para mí era el mejor entrenador. Después de dos años con Julen puedo decir que es el mejor entrenador que he tenido, es espectacular. Es un líder y lo demuestra con hechos, no con palabras. Prepara igual el partido contra el Linares en Copa, que contra el Atlético de Madrid. Le da la misma importancia y lo demuestra con hechos. Eso es ser un líder".

Aquí puede consultar la entrevista íntegra en Goal.com.