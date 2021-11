Castro, en el encuentro de Peñas: "En el Sevilla no vendemos humo, sino trabajo, ilusión y esfuerzo"

Este sábado, la víspera del derbi de esta noche, el peñismo del Sevilla vivió el plato fuerte del XV Encuentro de Peñas Sevillistas. José Castro, escoltado por José María del Nido Carrasco, presidió la entrega de los Escudos de Oro 2020 y la cena de gala, con el presidente Carlos Jiménez abriendo el turno de discursos.

Los premiados de esta edición fueron Luciano Fernández (Peña Sevillista de Cartaya), José Martínez Suárez (Peña Sevllista Macarena), Juan José Rodríguez Angulo (Peña Sevillista de Osuna) y Sebastián Cárdenas Álvarez (Peña Sevillista HastaLaMuerte.net).

El presidente del Sevilla reconoció ante los peñistas "la enorme alegría volver a poder estar aquí, que podamos juntarnos y hablar del Sevilla, que podamos dar premios a gente que vive por y para el Sevilla FC y sus peñas", después de ediciones suspendidas por el Covid-19. "Es una enorme alegría porque podemos llenar de nuevo nuestro estadio de aficionados, alegría, ánimos y nerviosismo, porque el que siente el sentimiento sevillista no puede dejar de sufrir y disfrutar con sus colores", añadió.

El dirigente utrerano también destacó el trabajo continuado de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando: "El trabajo y los resultados no engañan a nadie, siempre vienen del trabajo y el esfuerzo. La Federación de Peñas ha trabajado para que este salón esté lleno, seguro que somos pioneros en que de nuevo se haga este Encuentro de Peñas. En el Sevilla no vendemos humo, vendemos trabajo, ilusión y sobre todo el esfuerzo para conseguir las cosas, la plata llega por el esfuerzo y trabajo de muchos, esto lo hemos hecho entre todos... eso hace que hoy nos sintamos orgulloso de que estemos ahí arriba, vivimos el mejor momento de la historia del Sevilla FC. Seguro que con el cariño se le pone a las cosas, con un simple vídeo, hará que los que nos releven también trabajen por y para el Sevilla".

Gratitud al apoyo de la Federación de Peñas

Castro tuvo un cariñoso mensaje a José María Fidalgo, uno de esos peñistas que siempre ha estado en primera línea de batalla. Y agradeció a la Federació de Peñas su apoyo en los momentos de incertidumbre vividos por la lucha accionarial: "Siempre hemos sentido el calor de las peñas, pero quizás en los últimos meses más, en pos de ayudar para conseguir la estabilidad en el Sevilla FC. Algo fundamental e importantísimo para poder conseguir hitos deportivos. Desde nuestro consejo prometemos trabajo, sacrificio, fuerza, ilusión y ambición, porque ambición es llegar a Colonia y ganarles a cuatro equipos que nos triplican el presupuesto, ambición es que mientras otros equipos no han firmado jugadores, nosotros hemos firmado a más jugadores que nadie... ambición es que no hayamos vendido a un jugador por un precio desorbitado. De locos no venderlo, entendíamos que no era su precio y que era el año importante para que estuviera con nosotros para intentar conseguir el máximo hito deportivo, lo que siempre queremos los sevillistas".