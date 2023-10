El círculo que por fin cierran Juanlu y Pedrosa

Casi no se recuerda una temporada en la que el Sevilla disponga en su plantilla de cuatro laterales, dos por cada flanco, de similares prestaciones. Particularmente en la derecha, Jesús Navas ha estado muchas campañas sin competencia. Intentó Monchi abrochar el puesto con un internacional como Gonzalo Montiel, pero la apuesta por el argentino no convenció a nadie más allá de que el campeón del mundo tuvo el honor de anotar el penalti decisivo en la tanda de lanzamientos que le dio al equipos de Mendilibar la Europa League alzada en Budapest ante la Roma.

Pero en la izquierda puede decirse que ha pasado algo parecido. Sólo en las dos primeras campañas de Lopetegui, con un Escudero que enfilaba ya su cuesta abajo aunque aún mantenía el nivel, convivieron dos laterales con capacidad de competir con Reguilón y Acuña.

En la presente campaña dos jugadores de futuro como Juanlu Sánchez y Adrià Pedrosa han logrado lo que no han podido hacer un puñado de aspirantes: poder suplir con garantías a Jesús Navas y Acuña en los partidos que elija el entrenador para dosificar esfuerzos en las distintas competiciones.

Nombres como Alex Telles, Augustinsson, que no lograron impedir que Rekik jugara de lateral muchos encuentros, Guilherme Arana, Carole, Corchia, Layún, Pozo, Aleix Vidal, Mercado en un caso parecido a Rekik, y Montiel han pasado por el vestuario del Sevilla en las últimas seis temporadas, por contabilizar sólo desde el regreso de Jesús Navas a la disciplina nervionense tras su paréntesis de cuatro años en la Premier League en las filas del Manchester City de Pep Guardiola, con quien empezó precisamente a actuar de lateral retrasando su posición desde su demarcación originaria de extremo.

Desde entonces, prácticamente es en la presente campaña la primera vez en la que los teóricos suplentes permiten que no baje el nivel e incluso en determinados casos pueden subir las prestaciones con respecto a las primeras opciones. Juanlu y Pedrosa han demostrado que se puede contar con ellos al máximo nivel, cada uno con sus características.

El canterano, una apuesta de Mendilibar y de Víctor Orta tras su regreso del Mirandés, acaba de debutar con la selección sub 21 y se ha convertido en uno de los talentos con más futuro del fútbol español con 20 años. Defensivamente es muy disciplinado, físicamente es muy potente y muy rápido y eso le permite cubrir mucho campo, lo que haría que fuese una pieza apta para un sistema con carrileros. Además, en el plano ofensivo también se ha destapado como un jugador muy aprovechable. Tiene un magnífico centro con la derecha, heredado de su etapa de extremo en el filial. La última demostración de esto es la asistencia del segundo gol en Eindhoven ante el PSV, el del espectacular cabezazo de En-Nesyri. Juanlu ha logrado lo que no había conseguido Montiel, inspirar confianza tanto en la grada como en el entrenador de que Jesús Navas puede tener el descanso que necesite a sus cerca de 38 años que el nivel en el lateral derecho no decaerá.

En la izquierda, Pedrosa, con 25 años y carrera por delante, ha confirmado la fiabilidad de la apuesta de Monchi, quien lo cazó a coste cero al acabar contrato en el Espanyol. Aunque es más ofensivo que seguro atrás, también permite tener una opción distinta a Acuña. El argentino es un jugador con el que, por su temperamento, hay veces que se corren riesgos. De momento, ha mejorado a Augustinsson, cedido este verano al Anderlecht, y a Alex Telles, que emigró al fútbol árabe. Es un lateral dinámico y versátil en ataque. Es incisivo –como en la jugada del gol que le anularon incomprensiblemente ante el PSV– y con capacidad para participar en el juego de ataque. Ya ha firmado una asistencia ante el Almería (a Lamela en el cuarto gol) y sus conducciones en diagonal son muy efectivas y temidas por los rivales.

Sin duda, con ellos el Sevilla ha encontrado, por fin, competencia de la buena para Jesús Navas y Acuña y visión de futuro con la que el entrenador podrá combinar. Nada que ver con lo visto en las últimas seis temporadas, en las que siempre ha fallado una pata. En la 17-18 en la derecha llegaron a coincidir con el palaciego Corchia, Layún y Pozo y en la izquierda Escudero, Arana y Carole. En la 18-19 se sumó Mercado y desapareció Carole, aunque casi todo lo jugó el vallisoletano. La 19-20 fue la de Reguilón y su irrupción en la izquierda, quitándole el puesto a Escudero. En la derecha Jesús Navas no tuvo competencia con Pozo. Una temporada después llegó Acuña por Reguilón y fue la última de Escudero, mientras en la derecha volvía Aleix Vidal. En la 21-22 llegaron Montiel y Augustinsson y ya se sabe el resto.