Julen Lopetegui, presente en la ofrenda floral en San Pablo

Aprovechando que la primera plantilla sevillista no vuelve al trabajo hasta mañana martes para preparar su partido ante el Real Madrid del Domingo de Resurrección, Julen Lopetegui se ha acercado este Lunes Santo hasta la iglesia de San Ignacio de Loyola, donde la hermandad de San Pablo ha plantado su cruz de guía a las once y media en punto. Antes, el entrenador vasco acompañó al presidente del club de Nervión, José Castro, en la tradicional ofrenda floral que la entidad realiza a las cofradías del barrio y aledaños que hacen su estación de penitencia en Semana Santa.

Los representantes del Sevilla FC coincidieron en la iglesia con el nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Ante los espléndidos los pasos del Señor Cautivo y Rescatado y la Virgen del Rosario posaron Castro, Lopetegui y ex jugador sevillista Antoñito para la protocolaria foto junto con Paco Vélez, presidente del Consejo de Cofradías, y José Luis Pérez, hermano mayor de San Pablo, quien confiaba en que fallen las previsiones de lluvia, que se elevan a un 70 por ciento entre las cuatro de la tarde y las once de la noche: "Si no salimos y no llueve, después de dos años sin hacerlo, hubiera sido peor", ha comentado.

Como cada año, el Sevilla también realizará sus ofrendas florales durante esta Semana Santa a hermandades cercanas como San Benito mañana Martes Santo, o San Bernardo y La Sed el Miércoles Santo.