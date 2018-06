Kalinic y las aristas para que llegue al Sevilla

Nikola Kalinic es uno de los nombres apuntados con más convicción en la lista de posibles refuerzos del Sevilla que Joaquín Caparrós le mostró esta semana a Pablo Machín en el repaso que ambos realizaron a la planificación en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El internacional croata cumple perfectamente con el perfil, tiene experiencia en el Calcio, ya que despuntó en la Fiorentina después de hacerlo en la Liga Europa con el Dnipro que sucumbió ante el Sevilla en la final de 2015... pero no será nada sencillo sacarlo del Milan. El club rossonero hizo una importante inversión cuando pactó el verano pasado el préstamo con compra diferida, pagando entonces 5 millones para un total de 20 que debe ejecutar ahora. Y quiere recuperar ese dinero después de un año en el que no ha terminado de cuajar.Kalinic sólo ha marcado seis goles en el Milan la temporada pasada, en la que jugó 31 partidos de la Serie A (1.814 minutos) y, eso sí, además de la media docena de goles constan en su cuenta de rendimiento cinco asistencias. Es decir, que, pese a tener competencia en San Siro, donde tiene preeminencia Andre Silva, no presenta malos números. El propio futbolista se tiene que pensar qué va a hacer el próximo curso. Y para ello quiere esperar a que pase el Mundial, en el que hoy debuta su selección, Croacia, ante Nigeria (21:00). Claro que en el equipo balcánico tampoco parte con la vitola de titular, ya que este privilegio corresponde a Mandzukic. Pero no sería extraño que saliera en la segunda parte, según cómo vaya el partido.Según aseguran desde Italia, el Milan quiere para escuchar ofertas incluir en la operación la cifra de 20 millones que se comprometió a pagar a la Fiorentina, si bien con esa nueva fórmula del pago diferido. Aun así, Según Premiumsporthd el Sevilla ha solicitado la cesión con opción de compra, condicionada por objetivos deportivos, como la clasificación del equipo para la Liga de Campeones. Este portal incluso asegura que la negociación va por buen puerto, aunque el Milan no se dejará convencer fácilmente.Entre otras cosas porque Kalinic puede subir su cotización en el Mundial y porque, ya antes de su posible debut en la noche de hoy, tiene otros clubes que son conscientes de que no ha terminado de cuajar en San Siro y han preguntado por él. Otras informaciones italianas destacan el interés de tres clubes de pedigrí de la Bundesliga: el Schalke 04, el Eintrahct y el Bayer Leverkusen. Pero Kalinic no es el único en la lista de candidatos para el puesto de delantero de referencia que quiere Machín. Hay más jugadores apuntados en esa agenda por si el Sevilla es incapaz de limar las aristas por Kalinic y Borja Mayoral también está, aunque con varios nombres que gustan más por delante, entre esas opciones.