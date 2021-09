Koundé, expulsado con la selección francesa

Jules Koundé ha protagonizado este miércoles su primera comparecencia después de confirmarse su frustrado fichaje por el Chelsea, un encuentro con la selección francesa que los galos disputaron ante Bosnia-Herzegovina en Estrasburgo valedero para la fase de clasificación para el Mundial de Qatar y en el que el sevillista no corrió mucha suerte, pues fue expulsado en el minuto 51 y su selección cedió un punto como local (1-1). Koundé fue titular y jugó de lateral derecho.

El jugador, que pidió al club no viajar a Elche ya que no se encontraba anímicamente bien ante la negativa del Sevilla a aceptar la oferta presentada por los ingleses, tendrá que hacerse a la idea de permanecer un año más en el Sánchez-Pizjuán después de haber cerrado un acuerdo que no ha tenido finalmente validez al no existir entendimiento entre clubes.

Anoche también jugaron sus partidos los sevillistas Thomas Delaney, que participó en el Dinamarca-Escocia (2-0) y jugó prácticamente todo el partido (85 minutos), y los serbios Marko Dmitrovic y Nemanja Gudelj, que se midieron a Qatar, anfitriona de la próxima Copa del Mundo, a la que ganó por 0-4. El centrocampista fue titular y fue sustituido en el minuto 56 por Lukic, mientras que Dmitrovic no participó y se repartieron los minutos los otros dos porteros, Rajkovic y Svilar.

El Sevilla ha entrenado este miércoles sin estos cuatro futbolistas y también con las ausencias del sueco Augustinsson, los marroquíes Bono, En-Nesyri y Munir y los argentinos Montiel, Acuña y el Papu Gómez, todos ellos con sus selecciones.