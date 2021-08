Lamela: "Tengo que demostrar todos los partidos"

En su estreno con el Sevilla, Erik Lamela se ha convertido en protagonista principal del partido, al anotar dos de los tres goles de la victoria sevillista ante el Rayo. "Lo importante es que el equipo ganó", aseguró el argentino nada más terminar el partido.

"Ayer imaginaba mucho esto, debutar de buena manera, y gracias a Dios salió así", ha expuesto Lamela, que ha destacado el valor de la victoria: "Estoy contento porque el equipo ganó, era lo que tenía en mente antes del partido. El go da igual".

Y es que el argentino ha adquirido pronto el ideario de Julen Lopetegui en el Sevilla. "Tendré que demostrar en todos los partidos, no sólo una vez. El equipo está comprometido y yo también. Ojalá tenga la continuidad que espero tener, sólo es el primer partido y hay que ir paso a paso. Hay que estar comprometido", ha comentado Lamela, que ha indicado que aún le queda para estar en su mejor versión: "Poco a poco estoy agarrando ritmo, no jugué amistosos en el Tottenham porque se estaba negociando lo del Sevila y me falta ritmo de competencia".

Por último, Lamenta ha valorado la vuelta de la afición al estadio. "Es el debut con público, algo nuevo para mí, sentir el cariño de la gente. Estoy muy feliz, ahora quiero disfrutar con mi familia", ha concluido el argentino,