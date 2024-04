Las Palmas - Sevilla: Por una Feria tranquila

¿Será capaz el Sevilla de darle una alegría al sevillismo para que tenga una Feria de distensión, de disfrute jubiloso de la gran fiesta primaveral? Una alegría sería un triunfo en el Estadio de Gran Canaria, donde un empate podría ser también bienvenido, que los puntos sueltos cobran un extraordinario valor en el tramo final de la temporada, cuando se aprieta por abajo la clasificación... Pero un triunfo... Sería ampliar el colchón con los equipos que lo persiguen de forma inmediata en la clasificación, y no sólo con el equipo marca el descenso, después del favor que el Betis le hizo ganando al Celta, el empate del Rayo y la derrota del Mallorca.

No será una empresa fácil, ni muchísimo menos. Enfrente estará una Unión Deportiva Las Palmas metida en una mala racha de seis partidos sin ganar, pero que alguna vez reaccionará. En lo que va de año, el equipo entrenado por ese alumno aventajado de la escuela de fútbol de La Masía apenas ha ganado un part de partidos, al Villarreal en enero y al Valencia en febrero. Esta victoria frente al equipo che dio paso al ciclo negativo del que ahora trata de salir el conjunto amarillo frente a un Sevilla que llega obligado a darle continuidad al éxito de la jornada anterior, cuando ganó, el ya lejano Sábado Santo, en Getafe de la forma más pragmática y prosaica posible. Sin concesión alguna a la galería ni al espectáculo.

Ese camino de la sobriedad, la solidez y el fútbol práctico es el que esgrimirá hoy de nuevo, frente a un rival muy distinto en su conceptos futbolísticas, puesto que Las Palmas es uno de los equipos que más manda en los partidos con el balón, con posesiones largas y jugándolo desde la misma área propia. Ahí tiene García Pimienta una baja importante, la del portero de La Rinconada Álvaro Valles, que fue expulsado por una salida del área sobre Raphinha en Barcelona (1-0).

El guardameta es una pieza clave en ese fútbol jugado desde atrás atrayendo la presión del contrario. Con futbolistas en el medio campo como el ex sevillista Campaña o el tinerfeño Kirian, capitán de los grancanarios, el Sevilla ha de tener cuidado con no dejarse sorprender con el toque, con no dejar demasiados hombres en el campo contrario fuera de la jugada.

Con Isaac y En-Nesyri como vanguardia intocable, tanto para la presión en el campo contrario como para el fútbol al espacio en el previsible repliegue intensivo, habrá que ver cómo manejan Quique y sus futbolistas –tantas veces lo hablado en la pizarra se deshace en el césped...– ese abrupto choque de estilos con el peligro de que Las Palmas acapare todo el fútbol con el balón y busque cortocircuitar la presión de los sevillistas.

Ahí estará el pulso en un partido en el que el madrileño no podrá contar con Acuña, sancionado, pero cuenta con Ocampos para ejercer de carrilero, en la doble función de extremo ofensivo y de lateral. En Getafe apenas salió de la cueva en el carril derecho. En Las Palmas está por ver cómo saldrá el Sevilla ante este rival de toque y juego combinativo. A ver...