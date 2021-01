Linares - Sevilla FC: Horario y dónde ver en televisión el partido de la Copa del Rey

Vuelve la Copa de su Majestad el Rey con un partido de esencia andaluza que enfrentará al Linares y al Sevilla Fútbol Club. La segunda ronda de esta competición ha querido que dos equipos andaluces se enfrenten para dar un paso más en el Torneo del KO. El partido se disputará en el Estadio Municipal de Linarejos de la localidad jienense y podrán estar alentado a su equipo en las gradas un total de 2.500 espectadores.

Los de Lopetegui llegan como visitantes a un campo difícil y con el sabor agridulce de un derbi que sabe a derrota y en el que no compitieron y se volvió a ver esa falta de intensidad que sí será necesaria ante un Linares que va a poner todo de su parte por pasar a la siguiente ronda. El escuadrón sevillista no podrá contar con el duende de Los Palacios, Jesús Navas, ni con Lucas Ocampos, otra de las sensaciones de la plantilla sevillista. Habrá que ver el once que sacará el de Asteasu, un once en el que introducirá cambios pensando en la competición ordinaria pero que, sin lugar a dudas, saldrá a conseguir la victoria en los que para muchos inocentes debe ser un mero trámite.

El día 5 de enero a las 19h00 VIENEN LOS REYES...𝘿𝙀 𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝘼 a Linarejos.👑⭐@SevillaFC 🏆🏆🏆🏆🏆🏆Y como buenos mineros, ya tenemos preparado el carbón.⚒💪🔵#LinaresSevilla #CopaDelRey #LinarejosLateCONTIGO 💙 pic.twitter.com/EEkfxAMSzw — Linares Deportivo 💙⚒ (@Linares_Dptvo) January 3, 2021

Por su parte, el Linares lleva preparando el partido a conciencia e incluso han realizado un cartel de presentación en el que dan la bienvenida a los 'Reyes de Europa' pero afirmando que ya le tienen preparado el carbón en forma de desmarques, pasión, garra y, si Dios quiere, algún que otro gol. Los de Alberto González ya saben hasta su regalo este seis de enero si consiguen la gesta. Todo preparado en Linarejos para una noche especial en todos los sentidos.

Horario del Linares - Sevilla

El partido de segunda ronda de la Copa del Rey entre el Linares y el Sevilla Fútbol Club se disputará el martes, 5 de enero, a las 19:00, en el Estadio Municipal de Linarejos. El encuentro estará dirigido por el colegiado, Isidro Díaz de Mera.

Dónde ver en televisión el Linares - Sevilla

El partido en el Estadio Municipal de Linarejos podrá verse en el canal Cuatro, que tiene los derechos de esta competición. Además, podrá ser seguido por internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.