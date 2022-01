Lopetegui: "Jugar esta jornada va en desprestigio de la Liga"

Julen Lopetegui ha protestado claramente contra la disputa de esta jornada decimonovena de la Liga por la alta incidencia de positivos en Covid en todos los equipos, lo que condiciona la preparación de los partidos y su disputa, y también el conocimiento del rival, pues ningún equipo sabe con qué futbolistas contará el rival. "Esto va en desprestigio de la competición, y también porque desvirtúa, porque un equipo puede tener dos o tres bajas y otro 15", ha protestado el entrenador del Sevilla.

El guipuzcoano ha abundado en su comparecencia antes del Cádiz-Sevilla de este lunes en esas circunstancias negativas. "Tenemos que estar pendientes de lo que está bajo nuestro paraguas de acción y tratando de superar todas las dificultades. Todo lo demás, no depende de nosotros y ministros tiene la Iglesia. Se va a jugar el partido sí o sí y tenemos que prepararnos para jugar, nuestra opinión vale de poco, aunque coincidamos muchos profesionales del fútbol, los que mandan, mandan y tenemos que adaptarnos a estas reglas".

Dicho eso, Lopetegui abundó en cómo redunda negativamente haber estado entrenando con muy pocos efectivos, desconocer si algún futbolista será alta a última hora, desconocerlo también en el rival... "Es evidente que estamos todos los equipos en unas circunstancias complejas, unos más y otros menos. Realmente hemos podido trabajar con muy poquitos jugadores del primer equipo y tenemos que estar a la espera entre hoy y mañana por si podemos recuperar alguno, y en qué condiciones vengan, sin entrenar, y que estén en el banquillo al menos. No se va a suspender la jornada. La música no la ponemos nosotros pero tenemos que salir a bailar. Es una jornada como para poder reflexionar si se podría haber hecho algo más, por defender la competición, al margen de los intereses de cada equipo. La preparación de este partido la hemos hecho con muy poquitos jugadores, muy poquitos", insistía.

Al técnico sevillista se le preguntaba directamente si él habría suspendido la jornada. "Yo no decido, no puedo contestar, creo que mi opinión ha quedado clara, evidente. Pero nosotros somos entrenadores y nos dedicamos a entrenar. Dicen que hay que jugar y hay que jugar, no podemos dar cabida a ninguna otra interpretación. Por supuesto tenemos nuestra opinión y ya la he manifestado".

Además, puso el acento en otra cuestión que debería haberse corregido de forma excepcional, el número de canteranos que pueden jugar juntos. "También hay un condicionante, sólo puedes tener cuatro jugadores de la cantera en el campo, o debes tener obligatoriamente siete del primer equipo. Eso va a condicionar mucho los cambios a los que vamos muy, muy justos, porque no podrás hacer todos los cambios que quieras, según las bajas que tengas. Y eso se podría haber revisado en estas circunstancias tan atípicas. Y miraremos para abajo (la cantera), como ya hemos mirado antes de vacaciones".

También tuvo tiempo para el rival, el Cádiz de Álvaro Cervera, que también declaró cinco positivos en Covid, además de las bajas de Cala y Choco Lozano. "El Cádiz está en un buen momento, ha hecho dos buenos partidos contra el Granada y el Real Madrid. Consiguió que el Madrid no tuviera ni una ocasión clara en todo el partido y pudo ganar el partido en una ocasión de Negredo. Es un equipo que defiende muy bien, que contraataca muy bien y que aprovecha perfectamente todos los momentos del juego que consideran importantes para atacar y nos tenemos que preparar para un partido muy complejo".

"Por encima de todas las circunstancias, el rival más importante es el Cádiz", quiso puntualizar Lopetegui. "Es un buen equipo, un buen entrenador, con las cosas muy claras y que nos va a obligar a competir, en las circunstancias que sean, a hacer un partido notable, porque es porque es un equipo con las ideas muy claras", añadió.

Sí matizó que es difícil saber qué tipo de once se va a encontrar enfrente, porque desconoce las bajas del rival, igual que al contrario. "Cada uno sabe lo suyo y el tipo de equipo que nos vamos a encontrar sí lo conocemos, juegue quien juegue. Difícil que tenga más bajas que nosotros, te lo aseguro", lamentó el guipuzcoano.

No quiso hablar Lopetegui cuáles son los futbolistas que estaban lesionados que han podido evolucionar durante el parón: "No voy a enumerar las bajas, porque no terminamos y porque de aquí a mañana estamos todos los equipos a la espera de algún último negativo para poder incorporarlo. Tenemos tres lesiones de larga duración, la de Suso, la de Lamela y la de Jesús, que se ha alargado más de la cuenta. El más cercano puede ser Jesús, pero todavía no ha entrenado con nosotros".