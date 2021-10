Lopetegui: "El Granada va a tener a favor la energía de su público"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, espera un partido duro ante el Granada, un rival del que no espera facilidades pese a su mal arranque y las críticas que está recibiendo Robert Moreno. Para el vasco, el equipo nazarí ha hecho méritos para tener más puntos.

“Ha merecido más en prácticamente todos los partidos que ha jugado y se les ha ido muchos puntos por circunstancias, estando en el partido y siendo superior en muchos de ellos. Sin ir más lejos en el último partido (ante el Celta), pudiéndolo ganar un minuto antes y luego lo pierden. Es decir, es un equipo que compite muy bien, tiene buenos jugadores, un buen entrenador... Esta plantilla hace dos años jugó la UEFA y está incluso mejorada y que está mostrando diferentes maneras de jugar, con diferentes sistemas, diferentes estilos, con lo cual es un equipo rico a nivel táctico”, ha explicado el preparador de Asteasu, que espera que su equipo se adapte a las circunstancias del partido.

Una de ellas es la vuelta del público al cien por cien, algo que va a ser una ventaja para el Granada. "Con la llegada del cien por cien del público va a tener toda la energía de su campo a favor y van generar el ambiente perfecto para ellos, nos tenemos que preparar para ese escenario y para dar una buena respuesta", indicó feliz por la noticia: "Muestra que la normalidad está volviendo a los estadios, cosa de la que nos alegramos. Esa energía que los equipos necesitan la van a sentir”.

Augustinsson, sin debutar. “Llevamos sólo mes y medio de competición y todos no han podido entrar por diversas circunstancias, pero nada más. Todo el mundo está preparado para poder jugar y Augustinsson también”

Olvidado el empate en Wolfsburgo. "La Champions queda muy atrás, es prehistoria. Ya hemos hablado de la Champions. Nos tenemos que centrar en llegar equilibrados y preparados a este partido. Cada partido es una conquista y ésta va a ser durísima. Toda nuestra energía está en el Granada".Que el rival no haya ganado. "Aunque ya hubiera ganado el partido seguiría siendo muy difícil. Es muy buen equipo, perdimos el año pasado allí y además bien. Si no ha ganado obedece al poco tiempo que llevamos, pero en muchos partidos ha tenido opciones de ganar.

El Sevilla, invicto. “Siempre hablamos de que los que has hecho anteriormente no te asegura nada. Mirar para atrás no ayuda a lo que tienes delante. Es un partido bonito, un derbi regional, en un estadio precioso ante un buen equipo. La distancia es tan pequeña de un equipo a otro que nada te asegura nada. El Granada ha estado muy cerca en todos los partidos de haber ganado y además con diferentes soluciones y varias propuestas, todas interpretándolas bien”.

Las bajas. "Las afrontaremos con el resto de la plantilla, todos tienen que estar preparados. Siempre hay bajas y dudas como pueda haber mañana".

La posición de Lamela. "En cada partido tomaremos las decisiones que creamos oportunas. Lamela ha jugado ahí y es una opción más".