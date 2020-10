Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ve a su equipo preparado para su debut en casa ante el Levante, aunque aún sin público, y avisa del nivel ofensivo que tiene el rival. El técnico ha olvidado ya el encuentro en Cádiz y de momento se olvida del mercado y la confección de la plantilla, algo que deja en manos de Monchi y que se gestionará en estos días "internamente".

Lo que preocupa a Lopetegui es el partido ante el Levante. "Es un partido complicado. El Levante es un rival, que como ya dije el año pasado, es uno de los que mejor juega de la categoría. Un equipo que tiene muchas soluciones ofensivas y que nos nos va a obligar a hacer un gran partido mañana", explica el de Asteasu.

Tampoco dio pistas sobre si piensa hacer muchos cambios en una semana muy intensa de competición. Al preparador le han mencionado la búsqueda de "un equipo titular" y ha sido muy claro en este aspecto: "Es que no hay un equipo más titular, hay una plantilla que esta disposición del entrenador y por circunstancias unos juegan en unos momentos otros otros. Sí iremos viendo un poco y eligiendo siempre el mejor once en base al rival y al momento o las circunstancias. Lógicamente en cada momento hay muchos pequeños detalles que nos hacen tomar las decisiones y ver cuál es el once más adecuado en cada partido".

La racha de En-Nesyri. "No no le doy más importancia a hablar de ese tema porque realmente no hay ningún tema. Son situaciones futbolísticas normales y al final siempre digo que las situaciones buenas te pillen trabajando y él trabaja mucho y seguro que que todo eso todo eso va a llegar"

Carlos Fernández y Bryan, tocados. "Es verdad que tuvo una lesión antes del partido de Cádiz y no ha podido entrenar del todo con nosotros y vamos a ver mañana a ver cómo está. También ha tenido un problema Bryan y estamos un poco a expensas de la recuperación de ellos dos, pero en principio mañana analizaremos y veremos un poquito. Sí es cierto que que el resto no tenía ningún problema"

Los fichajes y el mercado. "Aún faltan días y los últimos días de mercado siempre son complejos, pero estamos centrados en lo único que está bajo nuestro control que es el partido de mañana ante el Levante. Son tres puntos importantes ante un rival difícil. Como entrenador eso es lo que está bajo nuestro control, el resto está bajo el control de alguien que lo hace muy bien que es Monchi"

El vestuario y el fondo de armario. "Nosotros desde que estamos aquí trabajando tanto el equipo como nosotros tratamos de mejorar en todo y claro que tenemos mucho margen de mejora como todos los equipos en muchísimas cosas y eso es lo que tratamos de buscar qué mejorar. A partir de ahí somos un grupo con un buen vestuario y eso evidentemente también forma parte del fondo de armario de un equipo y trataremos también siempre de cuidarlo porque es algo realmente importante en una temporada dura y exigente como la que se va a presentar"

La continuidad de Koundé. "El objetivo ante una temporada tan exigente, con participación en la Champions y con tampoco tiempo de recuperación era ser capaces, o intentar al menos, no del todo per sí mantener la plantilla del año pasado. Siempre tienes aspiraciones de mejorarla evidentemente y, bueno, en eso estamos y ojalá que así sea. Jules es un jugador nuestro ha sido muy importante en todo momento y estamos encantados de que lo siga siendo por qué es un chico joven que tiene que seguir creciendo y mejorando y lógicamente creo que está en el mejor lugar para hacerlo"

Igualdad en la Liga. "Es la realidad y mientras más veces lo digamos tendremos más razones, es la realidad de la liga española. La igualdad es absoluta, cada partido es una conquista y mañana toca el Levante, un partido al que tenemos darle toda la importancia del mundo. Ésa es la realidad de esta competición y si haciéndolo ya es muy difícil, si no lo haces es imposible. Por eso hablamos de darle la importancia y el lugar que corresponde a la dificultad de cada partido sin ningún tipo de dudas".

El futuro de Gnagnon. "Las cuestiones internas y las valoraciones de la plantilla las hacemos internamente y a partir de ahí veremos. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ver cómo queda la plantilla el lunes, pero sinceramente ahora mismo todo esto me importa mucho menos que el partido de mañana. Entiendo que eso importe a vosotros, pero realmente estamos centrados en el partido de mañana que es lo realmente importante y lo demás tenemos que gestionar internamente".

Cogiendo físico. "Realmente hemos arrancado la pretemporada más tarde, es una pretemporada atípica para todos pero especialmente atípica para nosotros con un margen, no sé, de doce entrenamientos u once, muy poquitos. Pero, bueno, es lo que toca en este escenario actual en el que todos estamos y en el que todos tenemos que hacer una adaptación importante, fijaros cómo estamos dando una rueda de prensa. Es decir, es una adaptación permanente en todo y sinceramente tengo que hacer un esfuerzo por no estar muy pendiente de las circunstancias y ocupado en solucionarlo y de estar preparados y no buscar muchas excusas"