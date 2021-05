Lopetegui: "No miramos atrás, no hay espina ante el Madrid"

Julen Lopetegui no cree que el Sevilla ni él mismo tengan ninguna espina clavada con el Real Madrid y sólo ve en el partido de este domingo otro más, con el matiz de que "cada vez queda menos para la consecución del título". "No hay espina clavada ante el Madrid. Siempre queremos ganar, han sido partidos equilibrados. No miramos para atrás, la de mañana es una nueva oportunidad para ganar", ha explicado en su rueda de prensa previa.

Sobre el encuentro, por tanto, dijo lo habitual, "máximo nivel, máxima exigencia"... "Espero un partido de máximo nivel y de máxima exigencia, como siempre que se juega contra el Real Madrid. Además supone que cada vez quedan menos partidos para la consecución del título, cada vez hay menos tiempo, que es el matiz en esta ocasión".

"Espero un equipo que se está jugando la Liga. Son un grandísimo equipo, con grandes futbolistas y un gran entrenador. Todos los adjetivos a partir de ahí, sobran", añadió sobre el nivel del Real Madrid.

Las molestias rutinarias: "Todos los jugadores son de nuestra confianza e importantes y cada partido elegimos a los que creemos que nos van a ayudar a completar el plan de partido que llevamos. Tenemos ahora algunas molestias y esperemos que de aquí a mañana los podemos solventar".

La misma ilusión de cada cita: "El equipo está con muchísima ilusión de jugar esta partido y de estar donde estamos, pudiendo superar lo que hicimos el año pasado. Hemos pasado un año de dificultad máxima, por de dónde veníamos, y queremos seguir en esa línea de trabajo y de ilusión por afrontar cada partido. A veces vienes de una victoria y otras de una derrota, y en esta caso la ilusión es muy grande, no hay mayor aliciente. Nunca nos paramos a mirar hacia atrás".

Ganar al Madrid por primera vez: "Estamos donde estamos porque hemos hecho un año muy bueno y nadie nos ha regalado nada. Seguiremos intentando mejorar lo que tenemos, y ahora nos toca medirnos al Real Madrid, al que no hemos podido ganarle anteriormente. Esa es la ilusión que nos mueve ahora, vamos con esa ambición, lo que nos mueve siempre. El trabajo de Zidane habla por sí solo, es el entrenador idóneo para el lugar donde está".

Partidos "equilibrados": "Venimos de partidos muy equilibrados contra ellos, pero se han acabado imponiendo. Ahora es otro partido diferente y trataremos de acertar y de ayudar a los futbolistas a conseguir el objetivo".