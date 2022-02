Lopetegui: "Jesús Navas no tiene el alta aún, Martial viajará a Pamplona"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa antes de viajar a Pamplona y ha valorado la incorporación de algunos futbolistas, como Jesús Navas, del que ha dicho que todavía le queda en su puesta a punto. "Aún no tiene el alta", ha asegurado. "Ha entrenado en algunas sesiones Jesús, pero todavía no se ha incorporado totalmente a los entrenamientos; Martial está disponible y sí viajará a Pamplona".

Siempre es una buena noticia y positivo que vengan caras nuevas y que tengas más jugadores. Otra cosa es que todos puedan ir a Pamplona, que en todos los casos no va a ser así. Pero siempre es positivo", comenzó.

Ahí deslizó que Diego Carlos sí puede estar. "Bueno, tenemos algunas dudas. No ha entrenado en toda la semana, pero tenemos dudas. Alguno que parecía estar no va a estar. Tenemos cosas positivas y cosas menos positiva. Pero estamos preparados, nos centramos en la respuesta de los que vamos a dar con el equipo que va a salir, que decidiremos mañana".

Sobre los cuatro argentinos, también dio matices: "Todavía no han podido descansar convenientemente, son muchos días con el jet lag y eso suele tardar dos o tres días en ajustarse el organismo. Unos están mejor que otros y tratamos de equilibrar todo esto para mañana"

Más acento y claridad ha puesto en el Osasuna de Jagoba Arrasate: "Lleva trabajando diez días única y exclusivamente con todos sus futbolistas el partido de mañana. Nosotros hasta hoy no hemos podido trabajar con todos los que pueden estar y tenemos alguna duda. Pero es lo que toca en este contexto de vuelta de selecciones y de lesiones y tenemos que ser capaces de centrar nuestra energía en lo que podemos hacer, y no en lo que ha sucedido".

"Espero un Osasuna muy agresivo, con las cosas muy claras. Puede tener la duda en el lateral derecho, lo han cubierto con Moncayola, a veces con Jonás Ramalho o Pau Martínez, según. También tiene la opción de Unai García y puede jugar con la línea de tres o de cinco. No sabemos. Pero juegue quien juegue es un equipo muy decidido, con jugadores de calidad, con mucha presencia ofensiva, mucho gol y mucha energía".

Además advirtió de lo que le espera al Sevilla en Pamplona. "Si hay un campo que te aprieta, que te exige y que te marca es El Sadar, sobre todo por el equipo que hay allí. Tenemos que estar preparados para hacer un buen partido en el escenario que nos espera".

Cerrado el mercado, Lopetegui quiso centrarse en la Liga. "Estamos encantado de que el mercado se haya cerrado, que hayan vuelto los internacionales y que nos centremos en la normalidad liguera. Es un punto de partida importante. El mercado de invierno siempre genera esa incertidumbre y ya está cerrado. Estamos encantados con los jugadores que han venido. Tiene el escenario este mercado de la adaptación, que apenas existe, y trataremos de que esa adaptación sea lo más rápida posible. Estamos encantados con la plantilla que tenemos, sin ninguna duda".

Sobre los objetivos y sobre si ve al Sevilla obligado a pelear la Liga al Real Madrid, dijo: "La única obligación que tenemos es competir cada partido con la ilusión de ganarlo, y eso es muy, muy difícil en la Liga española. Tenemos una gran ilusión y luego veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Hemos conseguido hacer dos de las mejores temporadas en la historia a nivel de Liga y eso es complejo. Y tenemos que centrarnos única y exclusivamente en el siguiente partido, no hay más películas, eso es de vosotros".

¿Pero cree que al caer el Real Madrid se centrará más en la Liga? "No, por ahí no vayas. Nuestra guerra es Osasuna, no hay más. Nos equivocaríamos gravemente si pensáramos en otra cosa que Osasuna. El fútbol no son palabras, sino hechos".

Martial, a Pamplona: "Va a venir a Pamplona y está a disposición. Ha jugado poco con su anterior equipo y ahora tiene que coger el ritmo rápidamente en un tramo tan importante de la temporada. En eso estamos centrados, con él y con todos".

Delaney, de larga duración: "Ya está siendo una baja de larga duración, lleva más de un mes lesionado yluego le ha pillado el Covid. Luego el tiempo adaptación… Estaba en muy buen momento de forma antes de las vacaciones y ojalá lo volvamos a tener".

Ilusión en cada partido, sin mirar el largo plazo: "Estamos muy ilusionados y concienciados de la dificultad que entraña cada partido y también a qué campo vamos, cada entrenador, cada equipo… Y cada partido y cada momento es definitivo. Si quieres luchar por objetivos importantes, cada partido es vital e importante, no hay un mes o una época más o menos. Cada partido es fundamental para nosotros y para el resto de equipos".

Tecatito Corona: Hoy ha llegado Tecatito sin dormir, no ha podido entrenar tampoco. Forma parte del contexto de los internacionales. Veremos qué jugadores están en mejor disposición para jugar".

¿Un dibujo más ofensivo con los fichajes? "De dibujo hemos cambiado varias veces sin Corona ni Martial. Son dos opciones más. Nos faltaban la de Suso y la de Lamela. Han salido Óscar e Idrissi. Cuatro que no están y dos que han venido dos. Estamos satisfechos con los que han venido y nos van a ayudar y a complementar. Luego veremos de qué manera ellos y con qué dibujo, dependiendo también de cada partido".

Lamela y Suso: "Ojalá que se recuperen cuanto antes, pero todavía les queda bastante tiempo de recuperación y ojalá que en el tramo final de Liga nos pudieran ayudar, ojalá".