¡Albricias!, sólo tres o cuatro bajas e incertidumbre con Diego Carlos

Haciendo uso de una irónica hipérbole, Julen Lopetegui incluso se dará por safisfecho con tener apenas tres, o cuatro, bajas para un partido del Sevilla. No se recuerda la última vez que el entrenador guipuzcoano tuvo que realizar descartes por decisión técnica de entre los 25 profesionales que forman la primera plantilla sevillista. Los dos últimos meses de competición antes de este refrescante parón invernal han sido terribles para el cuerpo técnico nervionense, que ha llegado a tener que preparar partidos con hasta once bajas, doce incluyendo al entrenador en los partidos de Mestalla y Celta, porque a las distintas lesiones de diversa índole se unió la ola de positivos de la que no se libró Lopetegui. No es el caso, parece, para Pamplona.

A falta de un día para el partido de mañana en El Sadar, la única incertidumbre es la de Diego Carlos, que no ha sido visto en los entrenamientos de las dos últimas jornadas: ni en la sesión abierta a los gráficos del miércoles ni en la de ayer jueves, de la que el club difundió imágenes en las que tampoco se vio al brasileño. Eso y cómo llegará Tecatito Corona, que terminó de jugar su partido con México a las seis de la madrugada del jueves. Lopetegui debe medir su estado físico y el cansancio del viaje antes de incluirlo entre los expedicionarios que viajen en la tarde de hoy hasta Pamplona.

A Corona lo metió con cuña el técnico guipuzcoano en la lista para el derbi de la Copa del Rey, en el que debutó estando recién aterrizado en Sevilla. Pero ahora no tiene necesidad de forzar en demasía a un futbolista que ha demostrado más ganas que acoplamiento en sus comparecencias como sevillista. Jugó, de hecho, sin apenas conocer a los compañeros, y su nueva convocatoria ha interrumpido su necesario proceso de adaptación.

Sí es casi segura la presencia de Martial, que ha levantado enormes expectativas desde que la semana pasada se anunciara su fichaje oficialmente por el club sevillista. En realidad se incorporó a la disciplina de su nuevo equipo en el regreso a los entrenamientos de esta semana, y habrá tenido ya cinco sesiones con sus nuevos compañeros, tiempo más que suficiente para hacerse a los métodos y los movimientos tácticos del ideario de Lopetegui.

Si ya era una bocanada de aire fresco la unión a la causa de un delantero de la calidad del francés, más oxígeno le insuflaron al grupo desde el miércoles los tres marroquíes, recién aterrizados de su concurso en la Copa de África, tras caer eliminada Marruecos el domingo pasado. El esperadísimo regreso de Bono, Munir y En-Nesyri se unió a la no menos esperada vuelta de Jesús Navas, que ha estado tres meses fuera de los entrenamientos grupales por su enconada lesión muscular. Con tres sesiones junto a los compañeros, es más que posible que los cuatro futbolistas también formen parte de la convocatoria, aunque luego sean o no titulares.

Mucho apremio se dieron en regresar de su país los cuatro argentinos, que fueron titulares en el partido ante Colombia de la madrugada del miércoles. Aterrizaron en Sevilla el mismo miércoles por la noche y ayer por la mañana ya estaban, en perfecto estado de revista los cuatro a las órdenes de Lopetegui.

"¡Con todo, equipo!", anunció de forma expresiva la cuenta oficial del Sevilla al referir la incorporación de Montiel, Acuña, Papu Gómez –jugó 80 minutos ante Colombia demostrando que lo del tobillo fue sólo un susto– y Ocampos. Así pues, los cuatro también están disponibles y ya tendrá que decidir el cuerpo técnico de Lopetegui cómo reparte los esfuerzos entre los titulares y los suplentes para el partido con Osasuna.

Ahora mismo, en la enfermería sólo están los dos futbolistas lesionados de larga duración, Suso y Lamela, que ni siquieran han sido inscritos en la Lista A de la UEFA para la Europa League, y Delaney, otro jugador al que se le ha enconado una lesión y lleva fuera más de un mes. No juega desde el Sevilla-Barcelona, el 21 de diciembre. A su ausencia se une el estado de Fernando, que todavía arrastra molestias en un tobillo, pero parece garantizado su concurso.

De esta forma, Lopetegui podrá contar prácticamente con su plantilla profesional. De convocatorias con hasta ocho canteranos se podría pasar a una lista sin presencia de jugadores del filial. Parece que el aire ha cambiado y que, ahora sí, el Sevilla tiene energía y oxígeno en su prurito de luchar por la Liga.