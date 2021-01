Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha aclarado en su rueda de prensa previa al encuentro ante la Real Sociedad el sentido de sus manifestaciones tras el partido de Copa en Linares, que han levantado mucha polémica y en las que el ex guardameta criticó las incongruencias de las diferentes formas de aplicar el protocolo Covid en las distintas competiciones.

Al mismo tiempo, el guipuzcoano ha ensalzado el nivel del equipo realista, "un equipazo en todos los sentidos", ha explicado, que obligará a los suyos a hacer un gran partido.

"Dije exactamente lo mismo que dije el día de Lucena. Dije simplemente que el protocolo sanitario debe ser unificado. No puedes estar en la carretera de Tomares un día yendo a 30 por hora con la Nacional y otro día a 140 con la Guardia Civil. El virus no conoce de competiciones. La mala interpretación... no significa lo mismo decir un guardameta a que te la meta un guarda, con todos los respetos", ha explicado el ex seleccionador que aclaró que siente "un gran respeto" por todos los equipos. "Vengo del barro. Llevo 40 años en el mundo profesional del fútbol y admiro a todos los vestuarios", afirmaba el técnico, que recordó que no criticó el formato de la Copa. "El formato me parece precioso, pero yo no he criticado el formato. Además, no me compete".

A Lopetegui le interesaba mucho más la Real Sociedad, un equipo que está haciendo una gran temporada. "Es un equipazo en todos los sentidos, muy completo y con muy buenos jugadores, con una idea muy consolidada, un equipo que se ha reforzado mucho, que tiene más alternativas, que tiene una mezcla magnífica de jóvenes y veteranos, con jugadores internacionales, algunos con España, y muy bien dirigido", ha subrayado.

El preparador recordó que será "un partido precioso, bonito; nos van a obligar a hacer un grandísimo encuentro y vamos con la sana intención de superarlos".

Igualmente, ensalza la figura de Imanol Alguacil: "Es un magnífico entrenador, que ha hecho un magnífico trabajo en la Real, consiguiendo que su equipo compita y juegue muy bien la pasada temporada y ésta".

Carlos Fernández. "Está lesionado y lleva bastante tiempo. Del mercado y de los que vaya a pasar no puedo hablar. Sólo puedo decir que tenemos partidos cada tres días y que es jugador nuestro y tenemos que tener a todos. Pero no está entrenando porque está lesionado".

Óscar Rodríguez. "Tiene buena actitud y condiciones. Está entrando en el equipo poco a poco y se suma a todas las opciones que tenemos para ir afrontando cada partido".

Franco Vázquez. "Es un jugador que está jugando poco, pero siempre está dispuesto y está en nuestra plantilla. Vamos a necesitar de todos, pero no sé qué va a pasar con el mercado".